|24 января 2017
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Выпавший снег и последовавшие за этим колебания температуры привели к тому, что на дорогах города образовалась ледяная корка.
Стараниями коммунальных служб на основных автомагистралях этого дефекта удалось избежать. Однако большинство «второстепенных» дорог превратились в полноценную полосу препятствий. Это утверждение подтверждает подборка снимков сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт».
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Комментарии к статье «Дороги или автодром»
Выпавший снег и последовавшие за этим колебания температуры привели к тому, что на дорогах города образовалась ледяная корка.