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Фотофакт

Дороги или автодром

Дороги или автодром
24 января 2017 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Один из самых «колоритных» участков расположен в центре города. На фото - ул. Университетская, которая в прошлом году была подготовлена к укладке нового асфальта.
  • Дорога к дому №9 в переулке Виноградном, заасфальтированная в прошлом году, зимой стала весьма опасной как для машин, так и для пешеходов.
  • Глядя на состояние дороги между домом №2 на ул. Шелковичной и поликлиникой АИЗа, в возможности преодолеть ее на автомобиле возникают большие сомнения.
  • Места, где автодороги пересекают тротуары, опасны как для водителей, так и для пешеходов. Отметим, что состояние тротуаров в Славянске тоже далеко от идеального.
  • Справедливости ради нужно отметить, что на отдельных участках даже с ледяными торосами коммунальники справляются.

Выпавший снег и последовавшие за этим колебания температуры привели к тому, что на  дорогах города образовалась ледяная корка.

Стараниями коммунальных служб на основных автомагистралях этого дефекта удалось избежать. Однако большинство «второстепенных» дорог превратились в полноценную полосу препятствий. Это утверждение подтверждает подборка снимков сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Дороги или автодром»

Выпавший снег и последовавшие за этим колебания температуры привели к тому, что на  дорогах города образовалась ледяная корка.

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