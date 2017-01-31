|31 января 2017
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Ежегодно, в конце января-начале февраля, когда сезон массового выноса из домов праздничной хвои уже заканчивается, во многих семьях только начинает звучать знакомый по анекдотам вопрос: «Когда ты вынесешь елку?»
По нашим наблюдениям, примерно с этого момента в городе стартует волна оригинальных методов утилизации новогодних красавиц. Подтверждает это сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
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31 января 2017
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• В Славянске выявлены шесть случаев туберкулеза
• «Донецкоблэнерго» открыл для славянцев «Личный кабинет»
• В понедельник в Славянске полдня стояли троллейбусы
• В Славянске побывал замминистра молодежи и спорта
• Флешмоб в память о героях Крут
• Факельное шествие в Славянске: суд, взрыв, митинг
29 января 2017
• Достижения Костюк, Федерера и младшей-Уильямс на кортах Мельбурна
• Юношеская сборная ООШ №4 стала победителем соревнований по волейболу
27 января 2017
• Кто будет платить «за дождь»
• Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году
• Инвестиционный проект «Жилье для переселенцев» снова под угрозой срыва
26 января 2017
• Реконструкция Шелковичного парка затягивается, но не отменяется
• Платформа инициатив «Теплица» ищет помещение для долгосрочной аренды
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Комментарии к статье «Не только когда, но и как»
Ежегодно, в конце января-начале февраля, когда сезон массового выноса из домов праздничной хвои уже заканчивается, во многих семьях только начинает звучать знакомый по анекдотам вопрос: «Когда ты вынесешь елку?»