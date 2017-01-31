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Фотофакт

Не только когда, но и как

Не только когда, но и как
31 января 2017 Просмотров: 127 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Хвойные «фрагменты» можно встретить в самом неожиданном месте. На фото – смотровой технологический колодец на улице Торской.
  • Во двор дома на улице Батюка елку вынесли вместе с подставкой в виде трехлитровой банки с песком.
  • Кто-то, особо не утруждаясь, оставил не нужный более новогодний символ у входа в подъезд...
  • …а кто-то решил использовать в качестве украшения снеговика.
  • Оказалось, что выброшенным хвойным деревьям можно найти и полезное применение, например в качестве барьера для транспорта.

Ежегодно, в конце января-начале февраля, когда сезон массового выноса из домов праздничной хвои уже заканчивается, во многих семьях только начинает звучать знакомый по анекдотам вопрос: «Когда ты вынесешь елку?»

По нашим наблюдениям, примерно с этого момента в городе стартует волна оригинальных методов утилизации новогодних красавиц. Подтверждает это сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Не только когда, но и как»

Ежегодно, в конце января-начале февраля, когда сезон массового выноса из домов праздничной хвои уже заканчивается, во многих семьях только начинает звучать знакомый по анекдотам вопрос: «Когда ты вынесешь елку?»

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