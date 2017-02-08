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Фотофакт

Гуманный птичий общепит

Гуманный птичий общепит
8 февраля 2017 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Самый распространенный «кормушечный» материал – пластиковые бутылки.
  • В отдельных местах кормушки висят на деревьях целыми «гроздями».
  • Конструкции кормушек порой бывают весьма оригинальными.
  • Хотя для пернатых важен не дизайн кормушки, а ее содержимое.
  • Наиболее роскошная птичья кормушка – это центральная площадь, где хлеб для пернатых крошат и взрослые, и дети.

Зима усложняет жизнь не только людям, но и пернатой братии, которой в этот период намного сложнее добывать пищу.

К счастью для птиц, именно в это время жители города начинают активней наполнять едой кормушки, в изобилии развешенные во дворах частных домов и многоэтажек. Этим «пунктам птичьего питания» посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Гуманный птичий общепит»

Зима усложняет жизнь не только людям, но и пернатой братии, которой в этот период намного сложнее добывать пищу.

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