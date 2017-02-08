|8 февраля 2017
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Зима усложняет жизнь не только людям, но и пернатой братии, которой в этот период намного сложнее добывать пищу.
К счастью для птиц, именно в это время жители города начинают активней наполнять едой кормушки, в изобилии развешенные во дворах частных домов и многоэтажек. Этим «пунктам птичьего питания» посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
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8 февраля 2017
• В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет
7 февраля 2017
• «Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»
• Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся
• Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах
• Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен
• Проезд в Славянске подорожает на гривню
• Славянцы помнят о погибших в АТО
6 февраля 2017
• Волевая победа «Неукротимых львов»
• Пятый титул Элины Свитолиной
• Славянские кикбоксеры привезли из Южной Пальмиры 15 наград
• Забить гол на последних секундах и избежать поражения
5 февраля 2017
• Сборная ООШ №4 выиграла городской этап «Школьной волейбольной лиги Украины» среди девушек
3 февраля 2017
• Славянск и район «поделили» школы Николаевки
• В Славянске решили строить приют для собак
2 февраля 2017
• Центральной библиотеке Славянска хотят присвоить имя Петренко
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Комментарии к статье «Гуманный птичий общепит»
Зима усложняет жизнь не только людям, но и пернатой братии, которой в этот период намного сложнее добывать пищу.