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Фотофакт

Технологии XXI века

Технологии XXI века
14 февраля 2017 Просмотров: 95 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Чаще всего для обозначения открытого колодца коммунальники используют стволы деревьев. На фото – ул. Ярмарочная.
  • В некоторых случаях из люка выглядывает не одна ветка, а полноценная икебана. Пример этого можно увидеть на ул. Вокзальной.
  • Комбинированная конструкция из веток и реек в канализационном колодце на ул. Свободы.
  • Отшумевшие новогодние праздники пополнили «инструментарий» коммунальных служб хвойным материалом. На фото – ул. Торговая.
  • На улице Торской выброшенной елью закрыли колодец-«ловушку» посередине тротуара.

В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а ученые планеты делают все более удивительные научные открытия, коммунальная сфера Славянска продолжает придерживаться концепции технологического примитивизма.

В сегодняшнем выпуске «Фотофакта» мы проиллюстрировали один из аспектов этого явления, а именно – методы маркировки незакрытых люками технологических колодцев.

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Комментарии к статье «Технологии XXI века»

В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а ученые планеты делают все более удивительные научные открытия, коммунальная сфера Славянска продолжает придерживаться концепции технологического примитивизма.

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