Технологии XXI века

|14 февраля 2017
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В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а ученые планеты делают все более удивительные научные открытия, коммунальная сфера Славянска продолжает придерживаться концепции технологического примитивизма.
В сегодняшнем выпуске «Фотофакта» мы проиллюстрировали один из аспектов этого явления, а именно – методы маркировки незакрытых люками технологических колодцев.
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Приветствую, гость! Вход
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13 февраля 2017
• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
• Кадар и Пантич – новички «Динамо»
• «Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу
9 февраля 2017
• Вместо писем в редакцию - петиции на сайте
• Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных
• В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию
• «Юность» предлагают взять в коммунальную собственность
• Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы
• Кто и как получит стипендию в новом году
• Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000
• Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация
• Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области
• Кровавая разборка на почве ревности
• Неле Штепе стало плохо в зале суда
8 февраля 2017
• Чичин - с «серебром», Шульга и Пацура - с «бронзой»
• ДЮСШ на Вокзальной открыли после ремонта
• Пять лет за любовь к «русскому миру»
• В стиле «лихих 90-х»: молодчики в масках ударили жертву молотком
• Славянцы отправили в Авдеевку два грузовика гуманитарной помощи
• Чаще всего славянцев волнуют проблемы соцзащиты
• В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов
• В библиотеке, музее и СЮТе отключали свет
7 февраля 2017
• «Тонкая линия» покажет «Снежную королеву»
• Конкурс на лучший памятник мирным жителям не состоялся
• Славянцы травмируются на обледеневших тротуарах
• Источник финансирования реконструкции Соборной площади пока не определен
• Проезд в Славянске подорожает на гривню
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В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а ученые планеты делают все более удивительные научные открытия, коммунальная сфера Славянска продолжает придерживаться концепции технологического примитивизма.