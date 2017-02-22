 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Вопрос цены и качества

Вопрос цены и качества
22 февраля 2017 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Техническое оснащение остановки на стыке улиц Одесской и Литературной (Д. Бедного).
  • Долгие годы не решаемая проблема на кольце в мкр-не Артема. Остановочные пункты, из которых один - полулегальный, находятся напротив друг друга. При интенсивном движении это представляет серьезную опасность.
  • Обратную сторону явления иллюстрирует остановочный пункт возле Привокзальной площади. С момента установки им никто так и не воспользовался.
  • Проблема «с бородой»: диспетчерский пункт на автостанции обещали открыть мэры нескольких каденций.

Грядущее подорожание проезда в городском пассажирском транспорте в очередной раз поднимает тему соотношения качества услуги и ее стоимости.

В текущем выпуске рубрики «Фотофакт» мы обратили внимание на состояние инфраструктуры, которой приходится пользоваться пассажирам Славянска.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 февраля 2017

Вопрос цены и качества

«Шахтер» вернулся из Виго с победой

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Где в Славянске будет Масленица

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

21 февраля 2017

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

Семь медалей славянских «вольников»

Новые достижения славянских боксеров

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Кредиты на карту

20 февраля 2017

Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

17 февраля 2017

Кто будет заниматься почетными гражданами

Награды нашли героев

Депутаты Славянска создали согласительный совет

Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

Как в Славянском районе выполняют местные программы

В Славянске работников исполкома станет больше

Также в разделе

Технологии XXI века

— 14 февраля 2017 —

В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а ученые планеты делают все более удивительные научные открытия, коммунальная сфера Славянска продолжает придерживаться концепции технологического примитивизма.

Читать далее ⇒

Гуманный птичий общепит

— 8 февраля 2017 —

Зима усложняет жизнь не только людям, но и пернатой братии, которой в этот период намного сложнее добывать пищу.

Читать далее ⇒

Не только когда, но и как

— 31 января 2017 —

Ежегодно, в конце января-начале февраля, когда сезон массового выноса из домов праздничной хвои уже заканчивается, во многих семьях только начинает звучать знакомый по анекдотам вопрос: «Когда ты вынесешь елку?»

Читать далее ⇒

Дороги или автодром

— 24 января 2017 —

Выпавший снег и последовавшие за этим колебания температуры привели к тому, что на  дорогах города образовалась ледяная корка.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Вопрос цены и качества»

Грядущее подорожание проезда в городском пассажирском транспорте в очередной раз поднимает тему соотношения качества услуги и ее стоимости.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Где в Славянске будет Масленица

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Кто будет заниматься почетными гражданами

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Кредиты на карту

Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Кто и как получит стипендию в новом году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Левый марш

Селенский забор

Прямое надувательство

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» вернулся из Виго с победой

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 февраля 2017

Вопрос цены и качества

«Шахтер» вернулся из Виго с победой

Славянск рискует превратиться в свалку

«Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»

Где в Славянске будет Масленица

Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38

В девятой школе разбили забор

Два частных дома затопило

Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе

Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете

21 февраля 2017

Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области

Семь медалей славянских «вольников»

Новые достижения славянских боксеров

Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем

Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани

Скандальный детсад продают со скидкой

За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками

Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина

Кто возглавит администрацию Славянского района

В Славянске почтили память героев Небесной сотни

Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»

Кредиты на карту

20 февраля 2017

Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению

17 февраля 2017

Кто будет заниматься почетными гражданами

Награды нашли героев

Депутаты Славянска создали согласительный совет

Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд

В Славянске грузовик протаранил троллейбус

В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных

Как в Славянском районе выполняют местные программы

В Славянске работников исполкома станет больше

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top