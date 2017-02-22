Вопрос цены и качества

|22 февраля 2017
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Грядущее подорожание проезда в городском пассажирском транспорте в очередной раз поднимает тему соотношения качества услуги и ее стоимости.
В текущем выпуске рубрики «Фотофакт» мы обратили внимание на состояние инфраструктуры, которой приходится пользоваться пассажирам Славянска.
22 февраля 2017
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
• Кто возглавит администрацию Славянского района
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
— 14 февраля 2017 —
В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а ученые планеты делают все более удивительные научные открытия, коммунальная сфера Славянска продолжает придерживаться концепции технологического примитивизма.
— 8 февраля 2017 —
Зима усложняет жизнь не только людям, но и пернатой братии, которой в этот период намного сложнее добывать пищу.
— 31 января 2017 —
Ежегодно, в конце января-начале февраля, когда сезон массового выноса из домов праздничной хвои уже заканчивается, во многих семьях только начинает звучать знакомый по анекдотам вопрос: «Когда ты вынесешь елку?»
— 24 января 2017 —
Выпавший снег и последовавшие за этим колебания температуры привели к тому, что на дорогах города образовалась ледяная корка.
Приветствую, гость! Вход
22 февраля 2017
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
• Славянск рискует превратиться в свалку
• «Славгорводоканал» закрыл колодцы из «Фотофакта»
• Где в Славянске будет Масленица
• Из-за чего тормозится ремонт лифта на Свободы, 38
• В девятой школе разбили забор
• Триумф Александра Долгополова в Буэнос-Айресе
• Украинский женский квартет завоевал серебряную медаль в эстафете
21 февраля 2017
• Сборная Славянска по кикбоксингу заняла 3-е место в командном зачете чемпионата Донецкой области
• Семь медалей славянских «вольников»
• Новые достижения славянских боксеров
• Директора «Водопонижения» поздравили с юбилеем
• Во сколько обойдется ремонт крыши городской бани
• Скандальный детсад продают со скидкой
• За три года все славянские многоэтажки оснастят теплосчетчиками
• Общественность предлагает депутатам совместно бороться за ДК Ленина
• Кто возглавит администрацию Славянского района
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• Неля Штепа отказалась от обмена с «ДНР»
20 февраля 2017
• Бронзовая награда Романенко и удачная поездка в Словению
17 февраля 2017
• Кто будет заниматься почетными гражданами
• Депутаты Славянска создали согласительный совет
• Дело о «рождественском» ДТП направлено в суд
• В Славянске грузовик протаранил троллейбус
• В Славянске задержали боевика «ДНР», истязавшего военнопленных
• Как в Славянском районе выполняют местные программы
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Комментарии к статье «Вопрос цены и качества»
Грядущее подорожание проезда в городском пассажирском транспорте в очередной раз поднимает тему соотношения качества услуги и ее стоимости.