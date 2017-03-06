Родео на зеленой зоне

|6 марта 2017
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Образовавшаяся на газонах грязь снова актуализировала проблему "с бородой" - проезд автотранспорта по зеленой зоне.
Данное явление наглядно иллюстрирует подборка снимков текущего выпуска рубрики "Фотофакт".
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— 1 марта 2017 —
Явление, о котором пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт», можно назвать недоброй традицией. Каждый год с наступлением весны на городских дорогах образуется множество ям и выбоин, что серьезно усложняет проезд автотранспорта и повышает аварийность движения.
— 22 февраля 2017 —
Грядущее подорожание проезда в городском пассажирском транспорте в очередной раз поднимает тему соотношения качества услуги и ее стоимости.
— 14 февраля 2017 —
В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а ученые планеты делают все более удивительные научные открытия, коммунальная сфера Славянска продолжает придерживаться концепции технологического примитивизма.
— 8 февраля 2017 —
Зима усложняет жизнь не только людям, но и пернатой братии, которой в этот период намного сложнее добывать пищу.
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6 марта 2017
• Появится ли в Славянске улица имени Романа Напрягло
5 марта 2017
• «Сапфир-1» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира по шахматам Тань-Чжунъи
• Украинская теннисистка Леся Цуренко завоевала третий титул в карьере
3 марта 2017
• Утверждены новые тарифы на вывоз мусора
• На пожаре погибла пенсионерка
• «Подрезала» знакомую и вызвала полицию
• Когда подорожает проезд в троллейбусах
• Исполком вновь отказался утверждать общественный совет
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
• «Музей открыт на ремонт» - продолжение следует
• Славянск: минус одно «Спортлото»
• «Синий кит»: кто доводит детей до суицида
• В Славянском районе предполагают новую вспышку африканской чумы свиней
• «Китовая» проблема имеет решение
• Опасные игры интригуют младший подростковый возраст
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
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Комментарии к статье «Родео на зеленой зоне»
Образовавшаяся на газонах грязь снова актуализировала проблему "с бородой" - проезд автотранспорта по зеленой зоне.