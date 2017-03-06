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Фотофакт

Родео на зеленой зоне

Родео на зеленой зоне
6 марта 2017 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В большинстве случаев следы автомобилей наблюдаются возле организаций всех форм собственности. На фото - улица Васильевская (Окт. Революции).
  • Также протекторы можно часто видеть возле объектов торговли, куда подвозится товар. На фото - улица Свободы.
  • Нужно признать, что иногда водителям приходится выезжать на зеленую зону, чтобы объехать аварийный участок дороги. Пример - ул. Учительская (Калинина).
  • Та обычно выглядит зеленая зона, на которую машины заезжают с проезжей части улицы Ясной прямо через тротуар.
  • Исполосованный колесами газон возле дома №44 на ул. Торговой (Фрунзе).

Образовавшаяся на газонах грязь снова актуализировала проблему "с бородой" - проезд автотранспорта по зеленой зоне.

Данное явление наглядно иллюстрирует подборка снимков текущего выпуска рубрики "Фотофакт".

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Комментарии к статье «Родео на зеленой зоне»

Образовавшаяся на газонах грязь снова актуализировала проблему "с бородой" - проезд автотранспорта по зеленой зоне.

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