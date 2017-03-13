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Фотофакт

Праздник на Соборной

Праздник на Соборной

Павел Коротенко
13 марта 2017 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В рамках мероприятия на площади работала выставка военной техники.
  • Не меньшее внимание публики привлекла и полевая кухня с горячей солдатской кашей.
  • На одной из локаций желающие могли бесплатно измерить артериальное давление и уровень сахара в крови.
  • Кроме того, парамедики провели мастер-класс по оказанию первой помощи и эвакуации раненых.
  • Официальную часть мероприятия сопровождало выступление духового оркестра ГУ Нацполиции.

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям подборку кадров, рассказывающих о событии, которое состоялось в субботу, 11 марта, на центральной площади Славянска.

В этот день, напомним, проходил праздник, посвященный Дню добровольческих батальонов.

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Комментарии к статье «Праздник на Соборной»

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям подборку кадров, рассказывающих о событии, которое состоялось в субботу, 11 марта, на центральной площади Славянска.

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