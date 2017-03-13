Праздник на Соборной

|13 марта 2017
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В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям подборку кадров, рассказывающих о событии, которое состоялось в субботу, 11 марта, на центральной площади Славянска.
В этот день, напомним, проходил праздник, посвященный Дню добровольческих батальонов.
13 марта 2017
10 марта 2017
• Бюджет-2016 оказался наполовину больше позапрошлогоднего
• О бывшем АИЗе замолвили слово
• Сео-продвижение – путь к успешной раскрутке сайта за границей
• Чтоб ты жил на одну зарплату: «Сильные громады» проанализировали доходы славянских судей
• Общежития для переселенцев дождались ремонта
• Взломщик автомобилей предстанет перед законом
• В Славянске задержана группировка рэкетиров
• В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет
9 марта 2017
• От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее
• «Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового
• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
• Уикенд в Одессе. Что, где, когда?
• КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу
• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
• «Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по рукопашному бою
• Хэй вылетел за канаты ринга и проиграл
• Инспекция по благоустройству активизирует работу
— 6 марта 2017 —
Образовавшаяся на газонах грязь снова актуализировала проблему "с бородой" - проезд автотранспорта по зеленой зоне.
— 1 марта 2017 —
Явление, о котором пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт», можно назвать недоброй традицией. Каждый год с наступлением весны на городских дорогах образуется множество ям и выбоин, что серьезно усложняет проезд автотранспорта и повышает аварийность движения.
— 22 февраля 2017 —
Грядущее подорожание проезда в городском пассажирском транспорте в очередной раз поднимает тему соотношения качества услуги и ее стоимости.
— 14 февраля 2017 —
В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а ученые планеты делают все более удивительные научные открытия, коммунальная сфера Славянска продолжает придерживаться концепции технологического примитивизма.
Приветствую, гость! Вход
13 марта 2017
10 марта 2017
• Бюджет-2016 оказался наполовину больше позапрошлогоднего
• О бывшем АИЗе замолвили слово
• Сео-продвижение – путь к успешной раскрутке сайта за границей
• Чтоб ты жил на одну зарплату: «Сильные громады» проанализировали доходы славянских судей
• Общежития для переселенцев дождались ремонта
• Взломщик автомобилей предстанет перед законом
• В Славянске задержана группировка рэкетиров
• В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет
9 марта 2017
• От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее
• «Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового
• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
• Уикенд в Одессе. Что, где, когда?
• КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу
• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
• «Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по рукопашному бою
• Хэй вылетел за канаты ринга и проиграл
• Инспекция по благоустройству активизирует работу
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Комментарии к статье «Праздник на Соборной»
В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям подборку кадров, рассказывающих о событии, которое состоялось в субботу, 11 марта, на центральной площади Славянска.