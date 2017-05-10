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Фотофакт

Память и примирение

Память и примирение
10 мая 2017 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Фронтовые песни в исполнении участников автопробега военной ретротехники.
  • Строевая подготовка - один из этапов областной военно-патриотической игры «Рождены свободными».
  • Тематическая книжная выставка, открывшаяся 5 мая в центральной городской библиотеке.
  • На празднике 9 Мая в центральном парке работала походная кухня.
  • Некоторые славянцы пришли в парк с портретами родственников-фронтовиков.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы составили из фрагментов мероприятий, проходивших в Славянске в честь двух памятных дат.

Это День памяти и примирения и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне

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Комментарии к статье «Память и примирение»

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы составили из фрагментов мероприятий, проходивших в Славянске в честь двух памятных дат.

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