Память и примирение

|10 мая 2017
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы составили из фрагментов мероприятий, проходивших в Славянске в честь двух памятных дат.
Это День памяти и примирения и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
— 3 мая 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили инициативным жителям города, а вернее, создаваемым ими объектами благоустройства.
— 25 апреля 2017 —
Геология Славянска очень специфична – около 70% городской территории расположено в зоне подтопления. Возможно, именно поэтому в разных частях города можно заметить участки проседания грунта.
— 19 апреля 2017 —
Скорое введение безвизового режима для украинцев стало еще одним шагом на пути к евроинтеграции.
— 13 апреля 2017 —
В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» редакция газеты обратила внимание читателей на фрагменты железобетонных конструкций, хаотично разбросанные по территории города.
Приветствую, гость! Вход
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
• Восьмая школа выпустила очередной поэтический сборник
3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы составили из фрагментов мероприятий, проходивших в Славянске в честь двух памятных дат.