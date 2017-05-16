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Фотофакт

Активный выходной

Активный выходной
16 мая 2017 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Лучшая форма активного отдыха - подвижные игры для взрослых и детей. На фото – игра «Парашют».
  • Большой популярностью среди детей пользуется аттракцион «батут».
  • Для молодежи в сквере появилась площадка, где можно проводить баттлы по брейк-дансу.
  • Приветствуются в сквере и менее динамичные виды отдыха. Например, мастер-класс по аквагриму.
  • Прогулки и игры на свежем воздухе возбуждают аппетит, поэтому хорошо, когда рядом дымится полевая кухня с кулешом.

Организовывая презентацию новой аллеи в сквере «Мечта», устроители мероприятия не стремились провести разовое событие, а хотели показать, как может выглядеть эта территория в обычный выходной день.

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы публикуем кадры разных видов досуга, которые популяризировались в сквере в субботний день.

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Комментарии к статье «Активный выходной»

Организовывая презентацию новой аллеи в сквере «Мечта», устроители мероприятия не стремились провести разовое событие, а хотели показать, как может выглядеть эта территория в обычный выходной день.

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10 мая 2017

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