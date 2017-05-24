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Фотофакт

Вневоенная скульптура

Вневоенная скульптура
24 мая 2017 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • К «невоенным» памятникам, по нашему мнению, можно отнести бюст Тарасу Шевченко.
  • Еще один бюст увековечивает память о писателе Антоне Чехове. Правда, этот объект давно нуждается в реставрации.
  • Не помешал бы ремонт и скульптуре Максима Горького, размещенной в парке Славкурорта.
  • Если говорить о «собирательных образах», то примером такой скульптуры является памятник частному предпринимателю.
  • Людям определенной профессии посвящена также скульптура работника рыбного хозяйства, установленная на въезде в мкр-н Мирный.

Весной принято поднимать тему памятников воинам Второй мировой войны.

Воспользовавшись тем, что данные праздники уже закончились, мы обратили внимание на скульптурные изваяния, увековечивающие в Славянске не связанные с войной личности и образы. Результаты этих наблюдений наполняют сегодняшний выпуск рубрики  «Фотофакт». 

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Комментарии к статье «Вневоенная скульптура»

Весной принято поднимать тему памятников воинам Второй мировой войны.

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19 мая 2017

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