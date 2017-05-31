Площадка для детства

|31 мая 2017
|Просмотров: 79
|
В канун дня защиты детей редакция «ТВ плюс» обратилась к достаточно банальной теме детских площадок.
Необходимость таких объектов никто не станет отрицать, однако стопроцентной обеспеченностью ими Славянск, увы, похвастаться не может. Свои наблюдения по этой теме мы изложили в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт».
31 мая 2017
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
— 24 мая 2017 —
Весной принято поднимать тему памятников воинам Второй мировой войны.
— 16 мая 2017 —
Организовывая презентацию новой аллеи в сквере «Мечта», устроители мероприятия не стремились провести разовое событие, а хотели показать, как может выглядеть эта территория в обычный выходной день.
— 10 мая 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы составили из фрагментов мероприятий, проходивших в Славянске в честь двух памятных дат.
— 3 мая 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили инициативным жителям города, а вернее, создаваемым ими объектами благоустройства.
Приветствую, гость! Вход
31 мая 2017
• Франческо Тотти попрощался с «Ромой»
• Славянск не будет бороться за 30 миллионов от губернатора
• В коллекции Лионеля Месси появилась четвертая «Золотая бутса»
• Новое достижение «Манчестер Юнайтед»
• «Шахтер» наградили золотыми медалями
• ФК «Славянск» победил «Шахтер»
• Чемпионат Донецкой области по пауэрлитингу и жиму лежа
30 мая 2017
• В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера
• Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев
• Пылесосить улицы будут ранним утром
• В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе
• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Площадка для детства»
В канун дня защиты детей редакция «ТВ плюс» обратилась к достаточно банальной теме детских площадок.