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Фотофакт

Площадка для детства

Площадка для детства
31 мая 2017 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Площадки, установленные в Славянске несколько лет назад, принято до сих пор считать новыми. Но и они уже нуждаются в ремонте.
  • Во дворах многоквартирных домов еще остались элементы площадок, построенных в советскую эпоху. Самый узнаваемый объект – горка «Ракета».
  • Многие жители многоквартирных домов оборудуют детские площадки своими руками.
  • Иногда это получается весьма креативно.
  • И еще один нюанс. С годами дети взрослеют, и вместо детской площадки им требуется спортивная. На фото - импровизированная площадка на ул. Свободы.

В канун дня защиты детей редакция «ТВ плюс» обратилась к достаточно банальной теме детских площадок.

 Необходимость таких объектов никто не станет отрицать, однако стопроцентной обеспеченностью ими Славянск, увы, похвастаться не может. Свои наблюдения по этой теме мы изложили в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Площадка для детства»

В канун дня защиты детей редакция «ТВ плюс» обратилась к достаточно банальной теме детских площадок.

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Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов

В Славянске придумали, как поставить новые светофоры

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Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики

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