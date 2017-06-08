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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

Гонки на мотоциклах
8 июня 2017 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В этом году в соревнованиях участвовали около 50 спортсменов из Славянска и других городов Украины.
  • «Полеты» на мотоциклах - один из самых зрелищных моментов соревнований.
  • Чтобы на зрителей не летела пыль, трассу поливали водой.
  • Большой популярностью у детворы пользовалась боевая техника Нацгвардии.
  • Победителей соревнований награждали грамотами и кубками.

В карьере микрорайона Артема 3 июня состоялся традиционный мотокросс на кубок мэра Славянска.

Организаторами мероприятия выступили общественные организации «Славянск-любимый город», мотоклуб «Free ridres» при поддержке городского руководства, коммунальных служб и предприятий города.

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Комментарии к статье «Гонки на мотоциклах»

В карьере микрорайона Артема 3 июня состоялся традиционный мотокросс на кубок мэра Славянска.

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Золотой хет-трик славянских боксеров

Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани

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4 июня 2017

«Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок

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