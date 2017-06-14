К вопросу благоустройства

Об этой проблеме газета «ТВ плюс», как и другие местные СМИ, писала неоднократно. Тем не менее, ее кардинального решения на уровне городского руководства славянцы пока не дождались. Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы снова посвящаем внешнему виду городской инфраструктуры.