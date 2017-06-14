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Фотофакт

К вопросу благоустройства

К вопросу благоустройства

Павел Коротенко
14 июня 2017 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • «Эстетику» стихийных объявлений можно наблюдать на стенах жилых домов.
  • На нежилых сооружениях рекламой заклеивают даже окна.
  • Еще одна излюбленная рекламщиками-нарушителями плоскость – столбы и деревья.
  • Очень много несанкционированных объявлений «украшают» остановочные пункты.
  • Последней попыткой городских властей справиться со стихийной рекламой стал проект по внедрению унифицированных информационных стендов. Расчет, в итоге, не оправдался.

В субботу, 17 июня, волонтеры платформы инициатив «Теплица» запланировали провести акцию по очистке города от стихийных объявлений.

Об этой проблеме газета «ТВ плюс», как и другие местные СМИ, писала неоднократно. Тем не менее, ее кардинального решения на уровне городского руководства славянцы пока не дождались. Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы снова посвящаем внешнему виду городской инфраструктуры.

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Комментарии к статье «К вопросу благоустройства»

В субботу, 17 июня, волонтеры платформы инициатив «Теплица» запланировали провести акцию по очистке города от стихийных объявлений.

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