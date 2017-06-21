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Фотофакт

Динамика конфликта

Динамика конфликта
21 июня 2017 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Обострение конфликта произошло в середине минувшей недели на базе вторсырья, где продукцию местных производителей арестовали судебные исполнители.
  • 16 июня предприниматели пришли к городскому голове, чтобы принудить его вмешаться в ситуацию.
  • К 19 июня количество протестующих возросло в разы.
  • Первой победой керамиков стало заявление и. о. начальника следственного отдела областной прокуратуры Юрия Городницкого о том, что следственные действия будут приостановлены.
  • Последним, на сегодняшний день, эпизодом эпопеи стало внеочередное заседание сессии, на котором депкорпус сформулировал обращение в ГПУ и создал временную контрольную комиссию.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили иллюстрации конфликта, разгоревшегося в керамическом секторе Славянска.

На сегодняшний день проблема еще далека от разрешения, однако солидарность керамиков и их готовность бороться за свой бизнес уже принесла первые результаты.

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Комментарии к статье «Динамика конфликта»

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили иллюстрации конфликта, разгоревшегося в керамическом секторе Славянска.

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