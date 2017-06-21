Динамика конфликта

|21 июня 2017
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили иллюстрации конфликта, разгоревшегося в керамическом секторе Славянска.
На сегодняшний день проблема еще далека от разрешения, однако солидарность керамиков и их готовность бороться за свой бизнес уже принесла первые результаты.
21 июня 2017
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21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
• БТИ советует проверять документы перед заключением сделок
• Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей
• Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы
20 июня 2017
• Кубок Конфедераций стартовал в России
• Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону
19 июня 2017
• ФК «Славянск» потерял очки в Лимане
• Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше
15 июня 2017
• Безопасные каникулы и борьба с мошенничеством - приоритеты для полиции
• Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы
• Четыре вольера и флешмоб: молодежь Славянска присоединилась к зоозащитному движению
• Славянские полицейские рассказали школьникам о правилах дорожного движения
• В парке начали делать дорожки
• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
• Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет
• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
• Две угрозы лета: бешенство и клещи
• В Славянске состоялся съезд украинских эсперантистов
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили иллюстрации конфликта, разгоревшегося в керамическом секторе Славянска.