Молодежные увлечения

|26 июня 2017
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Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы проиллюстрировали состоявшийся на День молодежи фестиваль увлечений.
Все локации показать мы, конечно, не смогли, но постарались отобрать самые яркие.
26 июня 2017
23 июня 2017
• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
• Что такое пробация и какова ее цель
• В Богородичном женщина убила сожителя
• Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую
• Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»
• Славянск первым увидел «Единственный круг»
• Славянску предложили начать «строить Европу»
• Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»
• Студия Impulse-Design – профессионал по созданию сайтов
• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
— 21 июня 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили иллюстрации конфликта, разгоревшегося в керамическом секторе Славянска.
— 14 июня 2017 —
В субботу, 17 июня, волонтеры платформы инициатив «Теплица» запланировали провести акцию по очистке города от стихийных объявлений.
— 8 июня 2017 —
В карьере микрорайона Артема 3 июня состоялся традиционный мотокросс на кубок мэра Славянска.
— 31 мая 2017 —
В канун дня защиты детей редакция «ТВ плюс» обратилась к достаточно банальной теме детских площадок.
Приветствую, гость! Вход
26 июня 2017
23 июня 2017
• Председатель Славянской райгосадминистрации упрекнул членов коллегии в инертности
• На заседании исполкома руководство города выясняло отношения с сапожником
• Славянский горсовет просит Генпрокуратуру проверить законность действий областников
• Заработают ли светофоры на Вольной
• Новые детские площадки жэки возьмут на баланс
22 июня 2017
• В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы
• Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»
• Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников
• Что такое пробация и какова ее цель
• В Богородичном женщина убила сожителя
• Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую
• Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»
• Славянск первым увидел «Единственный круг»
• Славянску предложили начать «строить Европу»
• Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»
• Студия Impulse-Design – профессионал по созданию сайтов
• Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова
• Как полиция в один «клик» защищает славянцев
21 июня 2017
• «Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке
• В парке продолжают строить площадки
• Опорная школа: медленно, но тщательно
• Открытие областного диагностического центра затягивается
• Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов
• Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать
• Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции
• «Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»
• Не медлите с заявлениями на монетизацию
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Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы проиллюстрировали состоявшийся на День молодежи фестиваль увлечений.