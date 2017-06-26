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Фотофакт

Молодежные увлечения

Молодежные увлечения

Павел Коротенко
26 июня 2017 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Полигон пешеходного туризма от общественной организации "Молодіжна фундація" и детско-юношеского турклуба "Тор".
  • Шатер арт-пространства "Happy Hab", созданного при Доме культуры и окружающей среды.
  • Школа самообороны и акробатического танца работает на базе коммунального спорткомплекса "Локомотив".
  • Презентация студии робототехники "U-Robot", в партнерстве с волонтерами ПИ "Теплица".
  • Сопровождался фестиваль выступлением начинающих рок-музыкантов. На фото - команда "Шум Вселенной" из Славянска.

Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы проиллюстрировали состоявшийся на День молодежи фестиваль увлечений.

Все локации показать мы, конечно, не смогли, но постарались отобрать самые яркие.

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Комментарии к статье «Молодежные увлечения»

Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы проиллюстрировали состоявшийся на День молодежи фестиваль увлечений.

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Славянску предложили начать «строить Европу»

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Студия Impulse-Design – профессионал по созданию сайтов

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Свет в окошке

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«Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке

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Опорная школа: медленно, но тщательно

Открытие областного диагностического центра затягивается

Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов

Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать

Динамика конфликта

Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции

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Не медлите с заявлениями на монетизацию

БТИ советует проверять документы перед заключением сделок

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