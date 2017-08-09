Предписано отремонтировать

|11 июля 2017
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Весной текущего года городская инспекция по благоустройству выявила на многих частных объектах торговли неудовлетворительное состояние ступенек.
Владельцам данных объектов выписали предписания, которые продолжают выполнятся по сей день. Этому аспекту благоустройства посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
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— 3 августа 2017 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» новой назвать нельзя, но на статус обновляемой претендовать она точно может.
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Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен опорам, поддерживающим светоточки и линии электропередач.
— 17 июля 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен центральному городскому парку, а точнее, строительным работам, активизировавшимся на его территории.
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9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка» остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
• Обновленный тент сцены снова испортили
• Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки
• Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают
• Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут
3 августа 2017
• Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку
• Полиция отметит второй день рождения
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Весной текущего года городская инспекция по благоустройству выявила на многих частных объектах торговли неудовлетворительное состояние ступенек.