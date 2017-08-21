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Фотофакт

Следы былых конструкций

Следы былых конструкций
21 августа 2017 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • По всей видимости, это сооружение напротив нынешнего кинотеатра «Сапфир» в свое время выполняло роль флагштока.
  • Между домами 8 и 10 на улице Бульварной ржавеет каркас дворовой эстрады — сейчас эта конструкция может претендовать на уникальность.
  • Кое-где в центре города остались «памятники» спортивным площадкам в виде фрагментов ограждения.
  • Основание давно демонтированных рекламных щитов на пересечении улиц Колонтаевской и Торской (Коммунаров).
  • В некоторых случаях определить назначение объекта уже невозможно.

Рассуждая об эстетике городского пространства, нельзя ограничиваться только темой возведения новых объектов.

Не менее важно для ландшафта убирать остатки конструкций, которые уже отслужили свой срок. В том, что таких остатков в Славянске сохранилось немало, поможет убедиться сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Следы былых конструкций»

Рассуждая об эстетике городского пространства, нельзя ограничиваться только темой возведения новых объектов.

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