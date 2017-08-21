Следы былых конструкций

|21 августа 2017
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Рассуждая об эстетике городского пространства, нельзя ограничиваться только темой возведения новых объектов.
Не менее важно для ландшафта убирать остатки конструкций, которые уже отслужили свой срок. В том, что таких остатков в Славянске сохранилось немало, поможет убедиться сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
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Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен событию, состоявшемуся в понедельник на Соборной площади.
— 3 августа 2017 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» новой назвать нельзя, но на статус обновляемой претендовать она точно может.
— 26 июля 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен опорам, поддерживающим светоточки и линии электропередач.
— 17 июля 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен центральному городскому парку, а точнее, строительным работам, активизировавшимся на его территории.
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21 августа 2017
• Славянский район демонизирует Николаевку
• Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября
18 августа 2017
• В Славянске появились новые аншлаги
• На памятнике Шевченко появилась несанкционированная роспись
• Мэр Славянска ответил активисту: «Стану общественником и буду вас троллить»
• Железнодорожная больница: с подрядчиком расстались, на смену пришел другой
• Узнал похитителя по тапочкам
• Задержан сотрудник министерства «ДНР»
• Подросток отдал мошенникам 130 тысяч гривен
• Александр Дзюба - больше не мэр Святогорска
• Инвалиды Славянска: «Не надо делать для нас без нас!»
17 августа 2017
• Вступительная кампания-2017: абитуриенты - заложники непрофессионализма чиновников
• Полная неожиданность: коэффициенты и схемы набора абитуриентов
• Как славянские выпускники отвоевывают свои места на бюджете
• Славянцы выбирают учебу за границей
• Славянцам предлагают массово начать борьбу с амброзией
• У каждой пятой жительницы Славянска шейка матки - в предраковом состоянии
• В центральной библиотеке Славянска открылась выставка местных газет
• В Славянском краеведческом музее открылась выставка одного экспоната
16 августа 2017
• В Краматорске неизвестные обстреляли почтовую машину
• Адвокат Штепы: «Свидетели обвинения не подтверждают вину моей подзащитной»
• Бытовые и профессиональные мотокосы. Обзор для покупателя
• Руни забивает за «Эвертон», голевой дебют Неймара за «ПСЖ», спектакль на «Стадио Олимпико»
• ФК «Славянск» с минимальным счетом уступил «Сапфиру»
15 августа 2017
• Стройплощадка по-славянски: тендеры проводим, подрядчиков нет
• Где же выход: вся покупная вода Славянска уходит под землю
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Комментарии к статье «Следы былых конструкций»
Рассуждая об эстетике городского пространства, нельзя ограничиваться только темой возведения новых объектов.