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Фотофакт

Славянск праздничный

Славянск праздничный
30 августа 2017 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Утро Дня независимости началось в Славянске с торжественного митинга у памятника Т. Г. Шевченко.
  • Соревнования по пейнтболу среди силовиков доставили удовольствие и зрителям, и самим участникам.
  • Новую танцевальную площадку в парке открыли незадолго до Дня независимости. На празднике выступления на ней не прекращались ни на минуту.
  • Традиционная праздничная выставка изделий хенд-мэйд порадовала новинкой - куклами-мотанками из веревки.
  • Вечером 24 августа на Соборной площади состоялся концерт местных талантов, посмотреть который пришли несколько сот зрителей.

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям вспомнить самые яркие фрагменты праздника, состоявшегося в Славянске в честь Дня независимости Украины.

Как и в прошлые годы, праздничные события проходили сразу на нескольких площадках.

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Комментарии к статье «Славянск праздничный»

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям вспомнить самые яркие фрагменты праздника, состоявшегося в Славянске в честь Дня независимости Украины.

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