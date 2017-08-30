Славянск праздничный

|30 августа 2017
|Просмотров: 20
|
В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям вспомнить самые яркие фрагменты праздника, состоявшегося в Славянске в честь Дня независимости Украины.
Как и в прошлые годы, праздничные события проходили сразу на нескольких площадках.
30 августа 2017
• На улице Современной спилят сухостой
• Инспекторы УСЗН приглашают за компенсациями лично
• Заммэра поручил разобраться с парковой на газоне возле райгосадминистрации
• Культуру Славянска профинансируют на 36 миллионов гривен
• В учебный округ объединят ООШ №№ 13, 7, 6 и УВК
29 августа 2017
• ФК «Славянск» - «Форум-Авто»: все решил пенальти
• «Динамо» не приехало в Мариуполь, «Шахтер» проявил характер во Львове
• «Шахтер», «Динамо» и «Заря» узнали соперников по группе
• «Самый денежный бой в истории»: Мейвезер нокаутировал Макгрегора
25 августа 2017
• В Славянске почтили память павших героев
• Мать оставила маленьких дочек на сомнительного знакомого
• В Донецкой области регистрируется лишь каждый третий случай насилия в семье
• Чернобыльцы готовят памятник ко Дню города
• В наблюдательные советы коммунальных предприятий Славянска включат представителей общественности
• Тополя в Славянске будут кронировать, а не пилить под корень
• Три кита благоустройства: деньги бизнесменов, руки волонтеров, координация исполкома
• В Славянске стало одним почетным гражданином больше
23 августа 2017
• Как качают мед: мастер-класс от профессионала
• Пчелы - это не только мед, но и лечение
• Ярмарка меда в Славянске становится традиционной
• Юных славянцев во Франции принимали за обычных европейцев
• «Триада» отличилась на чемпионате Европы по боевому самбо
• Рядом с городской свалкой образовалась еще одна
• Светофоры станут коммунальной собственностью
• Активист раскритиковал условия для пациентов в детской больнице
— 23 августа 2017 —
Чрезвычайно знойная погода создала все условия для повышенной пожароопасности, о чем не устают напоминать спасатели.
— 21 августа 2017 —
Рассуждая об эстетике городского пространства, нельзя ограничиваться только темой возведения новых объектов.
— 7 августа 2017 —
Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен событию, состоявшемуся в понедельник на Соборной площади.
— 3 августа 2017 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» новой назвать нельзя, но на статус обновляемой претендовать она точно может.
Приветствую, гость! Вход
30 августа 2017
• На улице Современной спилят сухостой
• Инспекторы УСЗН приглашают за компенсациями лично
• Заммэра поручил разобраться с парковой на газоне возле райгосадминистрации
• Культуру Славянска профинансируют на 36 миллионов гривен
• В учебный округ объединят ООШ №№ 13, 7, 6 и УВК
29 августа 2017
• ФК «Славянск» - «Форум-Авто»: все решил пенальти
• «Динамо» не приехало в Мариуполь, «Шахтер» проявил характер во Львове
• «Шахтер», «Динамо» и «Заря» узнали соперников по группе
• «Самый денежный бой в истории»: Мейвезер нокаутировал Макгрегора
25 августа 2017
• В Славянске почтили память павших героев
• Мать оставила маленьких дочек на сомнительного знакомого
• В Донецкой области регистрируется лишь каждый третий случай насилия в семье
• Чернобыльцы готовят памятник ко Дню города
• В наблюдательные советы коммунальных предприятий Славянска включат представителей общественности
• Тополя в Славянске будут кронировать, а не пилить под корень
• Три кита благоустройства: деньги бизнесменов, руки волонтеров, координация исполкома
• В Славянске стало одним почетным гражданином больше
23 августа 2017
• Как качают мед: мастер-класс от профессионала
• Пчелы - это не только мед, но и лечение
• Ярмарка меда в Славянске становится традиционной
• Юных славянцев во Франции принимали за обычных европейцев
• «Триада» отличилась на чемпионате Европы по боевому самбо
• Рядом с городской свалкой образовалась еще одна
• Светофоры станут коммунальной собственностью
• Активист раскритиковал условия для пациентов в детской больнице
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянск праздничный»
В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям вспомнить самые яркие фрагменты праздника, состоявшегося в Славянске в честь Дня независимости Украины.