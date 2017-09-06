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Фотофакт

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
6 сентября 2017 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В наступившем учебном году за парты сели 10300 юных славянцев. Для 1194 из них школьный звонок прозвенел в первый раз.
  • В городе открылись 49 первых классов. В 31 из них обучение ведется на украинском языке.
  • Опорная школа для Славянска пока остается делом будущего. Из-за ремонта ее воспитанники начали учебный год в ООШ №17.
  • Первый звонок в этот день звучит не только для школьников. Учебный год начинается и в детских садах. Их посещают 3592 малыша.
  • Славянск - город студентов. Учебный год для них открыл символический ключ знаний.

День знаний - праздник из разряда уникальных. Он символизирует начало долгой, кропотливой работы для всех, кто его отмечает.

Уроки, домашние задания, контрольные, олимпиады, классные часы, поделки к памятным датам, замечания в дневнике и забытая сменная обувь... Все это, конечно же, будет. Но пока, на торжественных линейках, и дети и взрослые радуются встрече со школой. Волнуются первоклашки, восторженно приветствуют друг друга ученики среднего звена, задумываются о будущем старшеклассники, умиляются родители и улыбаются учителя. Мы постарались уловить моменты этого особенного дня.

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Комментарии к статье «1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня»

День знаний - праздник из разряда уникальных. Он символизирует начало долгой, кропотливой работы для всех, кто его отмечает.

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