|6 сентября 2017
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День знаний - праздник из разряда уникальных. Он символизирует начало долгой, кропотливой работы для всех, кто его отмечает.
Уроки, домашние задания, контрольные, олимпиады, классные часы, поделки к памятным датам, замечания в дневнике и забытая сменная обувь... Все это, конечно же, будет. Но пока, на торжественных линейках, и дети и взрослые радуются встрече со школой. Волнуются первоклашки, восторженно приветствуют друг друга ученики среднего звена, задумываются о будущем старшеклассники, умиляются родители и улыбаются учителя. Мы постарались уловить моменты этого особенного дня.
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Приветствую, гость! Вход
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• Увольнение Андрея Шалды: общественный совет Славянска собрал подписи
• Славянская стройплощадка: где, что и как
• 1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня
5 сентября 2017
• Александр Долгополов и Элина Свитолина покидают корты Нью-Йорка
4 сентября 2017
• Триумф Хижняка в Гамбурге: золотая медаль, приз лучшего боксера турнира и путевка в Токио
• Аренда Мбаппе и фантастические цифры межсезонья
• Чемпионат Европы по волейболу: У России - «золото», у Германии – «серебро», у Сербии – «бронза»
• Хет-трик Чеха – залог победы «Шахтера» в игре с ФК «Славянск»
1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
• Гороо уволило осужденного учителя ООШ №10
• Министр инфраструктуры анонсировал запуск новых рейсов Ryanair до украинских городов
• Що робити, якщо у вашому селі немає банку?
• Бюджет Славянска вновь перевыполнен
• Депутаты просят устранить порыв и починить крышу
• Госбюджет оплатит ремонт семеновского клуба и оборудование для школ
• «Лежачих полицейских» станет больше
• «Украина - это ты»: День независимости своими руками
• Улицу Васильевскую отремонтируют полностью
• Профком ООШ №10 разрешил педагогу, осужденному за сепаратизм, учить детей
• На Соборной площади прошел второй фестиваль вышиванок
• На концерт «Квартала» приехали около 50 тысяч человек
30 августа 2017
• Судьбоносные матчи сборной Украины
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День знаний - праздник из разряда уникальных. Он символизирует начало долгой, кропотливой работы для всех, кто его отмечает.