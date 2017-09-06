1 сентября: до конца учебного года осталось 273 дня

День знаний - праздник из разряда уникальных. Он символизирует начало долгой, кропотливой работы для всех, кто его отмечает.

Уроки, домашние задания, контрольные, олимпиады, классные часы, поделки к памятным датам, замечания в дневнике и забытая сменная обувь... Все это, конечно же, будет. Но пока, на торжественных линейках, и дети и взрослые радуются встрече со школой. Волнуются первоклашки, восторженно приветствуют друг друга ученики среднего звена, задумываются о будущем старшеклассники, умиляются родители и улыбаются учителя. Мы постарались уловить моменты этого особенного дня.