Праздник в иллюстрациях

|13 сентября 2017
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен прошедшему в минувшие выходные празднованию Дня города.
Интересных локаций на празднике было так много, что полный фотоотчет о них потребовал бы издания отдельного каталога. Мы предлагаем читателям наиболее яркие фрагменты события.
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
• Бисеров прервал гегемонию Мартынова
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
• В центре Славянска появится еще один магазин
• В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры
• Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей
• Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
— 6 сентября 2017 —
День знаний - праздник из разряда уникальных. Он символизирует начало долгой, кропотливой работы для всех, кто его отмечает.
— 30 августа 2017 —
В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям вспомнить самые яркие фрагменты праздника, состоявшегося в Славянске в честь Дня независимости Украины.
— 23 августа 2017 —
Чрезвычайно знойная погода создала все условия для повышенной пожароопасности, о чем не устают напоминать спасатели.
— 21 августа 2017 —
Рассуждая об эстетике городского пространства, нельзя ограничиваться только темой возведения новых объектов.
Приветствую, гость! Вход
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
• Бисеров прервал гегемонию Мартынова
11 сентября 2017
• Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска
• По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки
• Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»
• В центре Славянска появится еще один магазин
• В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры
• Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей
• Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато
7 сентября 2017
• История в библиографии: в каких книгах можно почитать о Славянске
• От мифического боярина Карачуна - к истории заселения Торской крепости
• Газон на улице Батюка продолжат озеленять
• В Славянске в сентябре расцвели яблони
• После 50-ти жизнь только начинается
6 сентября 2017
• Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства
• Возле ООШ №5 появились «лежачие полицейские»
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен прошедшему в минувшие выходные празднованию Дня города.