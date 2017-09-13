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Фотофакт

Праздник в иллюстрациях

Праздник в иллюстрациях
13 сентября 2017 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Возможность выступить на площади получили не только юные таланты, но и вся желающая детвора.
  • Мастер-классы стали своеобразной фишкой праздника. К сожалению, лишь те из них, которые проходили под эгидой нардепа Недавы, были бесплатными.
  • Попробовать свои силы в играх народов мира захотели не только дети, но и взрослые участники гуляний.
  • Выставка авто класса «люкс» привлекла внимание, в основном, мужской категории. Славянцы охотно сравнивали достоинства марок машин и садились за руль.
  • В праздничном концерте перед славянцами выступили группа «Falling Up», заслуженный артист Украины Олег Шак, народный артист Украины Олег Гаврилюк, Владимир Бажиновский и Олег Гетьманский.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен прошедшему в минувшие выходные празднованию Дня города.

Интересных локаций на празднике было так много, что полный фотоотчет о них потребовал бы издания отдельного каталога. Мы предлагаем читателям наиболее яркие фрагменты события.

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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен прошедшему в минувшие выходные празднованию Дня города.

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В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры

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