Славянск узнаваемый

В честь 372-й годовщины Славянска мы наполнили сегодняшний «Фотофакт» кадрами городского ландшафта, взглянув на которые, любой славянец, как далеко он ни находился бы от дома, мгновенно узнает родной город.

Возможно, наша подборка покажется кому-то неполной, ведь у каждого в Славянске есть свои любимые уголки. Но формат рубрики, увы, позволил вместить лишь самые, на наш взгляд, узнаваемые места и объекты.