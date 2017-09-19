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Фотофакт

Славянск узнаваемый

Славянск узнаваемый
19 сентября 2017 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Каждый местный житель с первого взгляда узнает «кольцо» Славкурорта.
  • Узнаваемым местом Славянска, несомненно, можно назвать и городской керамический рынок.
  • Надпись на стене НИИВН стала привычной частью ландшафта уже для нескольких поколений горожан.
  • В середине 2000-х перечень узнаваемых объектов пополнил памятник предпринимателю.
  • После событий 2014 года к таким объектам добавилась сохранившая следы обстрелов стела возле Семеновки.

В честь 372-й годовщины Славянска мы наполнили сегодняшний «Фотофакт» кадрами городского ландшафта, взглянув на которые, любой славянец, как далеко он ни находился бы от дома, мгновенно узнает родной город.

Возможно, наша подборка покажется кому-то неполной, ведь у каждого в Славянске есть свои любимые уголки. Но формат рубрики, увы, позволил вместить лишь самые, на наш взгляд, узнаваемые места и объекты.

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Комментарии к статье «Славянск узнаваемый»

В честь 372-й годовщины Славянска мы наполнили сегодняшний «Фотофакт» кадрами городского ландшафта, взглянув на которые, любой славянец, как далеко он ни находился бы от дома, мгновенно узнает родной город.

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