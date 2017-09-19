Славянск узнаваемый

|19 сентября 2017
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В честь 372-й годовщины Славянска мы наполнили сегодняшний «Фотофакт» кадрами городского ландшафта, взглянув на которые, любой славянец, как далеко он ни находился бы от дома, мгновенно узнает родной город.
Возможно, наша подборка покажется кому-то неполной, ведь у каждого в Славянске есть свои любимые уголки. Но формат рубрики, увы, позволил вместить лишь самые, на наш взгляд, узнаваемые места и объекты.
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В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы предлагаем читателям вспомнить самые яркие фрагменты праздника, состоявшегося в Славянске в честь Дня независимости Украины.
— 23 августа 2017 —
Чрезвычайно знойная погода создала все условия для повышенной пожароопасности, о чем не устают напоминать спасатели.
Приветствую, гость! Вход
19 сентября 2017
18 сентября 2017
• Славянцы отметили День нашего двора
15 сентября 2017
• Славянский горсовет готов передать общественникам здание «Дзевульский и Лянге». Но с условиями
• Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние
• Почему гастролирующие цирки и луна-парки не могут найти себе в Славянске постоянного места
• Детский сад: работаем по принципу «детоцентризма»
• Директор школы: реформа - это закон. А законы нужно выполнять
• Гороо прогнозирует проблемы с кадрами
14 сентября 2017
• В области - новый руководитель Нацполиции
• Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания
• Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа
• О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"
• Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд
• Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды
• Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора
• Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье
13 сентября 2017
• Горгаз переживает по поводу счетчиков
• В Славянске появится программа строительства пандусов
• Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением
• На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта
• На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты
• «Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города
• В Славянске ищут источник зловония
• Учиться по-новому: пять шагов реформы образования
• Лига чемпионов: пять разгромов на старте
• 16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной
• Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования
• «Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки
• Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал
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Комментарии к статье «Славянск узнаваемый»
В честь 372-й годовщины Славянска мы наполнили сегодняшний «Фотофакт» кадрами городского ландшафта, взглянув на которые, любой славянец, как далеко он ни находился бы от дома, мгновенно узнает родной город.