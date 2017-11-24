Многофункциональное изделие

|26 октября 2017
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Пока власти города и страны придумывают оптимальный механизм утилизации вторсырья, предприимчивое население находит ему альтернативное применение.
Ярким примером этому служат автомобильные покрышки. Сегодняшний выпуск «Фотофакта» мы посвятили особенностям использования покрышек местными умельцами.
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• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
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• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
• Праздник ведической культуры
• «Молодая семья-2017» живет в Славянске
• На Масложире монтируют автономные котлы
• Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии
• Заседание районной коллегии: соцзащита в Черкасской ОТГ и мусорный «апокалипсис» в Былбасовке
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Пока власти города и страны придумывают оптимальный механизм утилизации вторсырья, предприимчивое население находит ему альтернативное применение.