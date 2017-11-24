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Фотофакт

Время собирать листья

Многофункциональное изделие
26 октября 2017 Просмотров: 625 Нравится: 0 | Не нравится: 1  
  • Наиболее распространенный вариант использования покрышек – создание из них ограды для площадок и газонов.
  • На придомовых территориях покрышки часто превращаются в импровизированные клумбы.
  • Так же часто из них сооружают игровые элементы на детских площадках.
  • Как показывает практика, на худой случай, покрышки могут служить подпоркой для покосившегося забора.
  • С 2014 года изделию нашлось еще одно, революционное применение. На фото – покрышки, горевшие не так давно во дворе ООШ №10. Их подожгли активисты в знак протеста против того, что профсоюзный комитет школы не поддержал увольнения учителя-сепаратиста.

Пока власти города и страны придумывают оптимальный механизм утилизации вторсырья, предприимчивое население находит ему альтернативное применение.

Ярким примером этому служат автомобильные покрышки. Сегодняшний выпуск «Фотофакта» мы посвятили особенностям использования покрышек местными умельцами.

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Комментарии к статье «Многофункциональное изделие»

Пока власти города и страны придумывают оптимальный механизм утилизации вторсырья, предприимчивое население находит ему альтернативное применение.

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Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

Пьяный водитель сбил пешехода

Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов

23 ноября 2017

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В Славянске стартовало строительство административного центра

Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

В Славянске стали чаще болеть туберкулезом

В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

В Славянске горел один из корпусов АИЗа

Интермальчики

22 ноября 2017

«Шахтер» разгромлен в Неаполе

Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку

Праздник ведической культуры

Эпидемии пока нет

«Молодая семья-2017» живет в Славянске

На Масложире монтируют автономные котлы

Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии

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