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Фотофакт

Время собирать листья

Есть, где присесть
14 ноября 2017 Просмотров: 450 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В этом году в парке «Шелковичный» появились лавочки, закупленные в рамках совместного проекта организацией USAID.
  • Сквер «Мечта» обзавелся в 2017-м двумя «тематическими» объектами – лавочкой влюбленных и лавочкой примирения.
  • К радости посетителей миграционной службы возле этого учреждения теперь тоже можно присесть – просто отдохнуть или в ожидании очереди.
  • Из ностальгического: раньше красивые парковые лавочки стояли также в сквере им Тараса Шевченко.
  • Иногда лавочки становятся предметом ссоры между соседями. В доме № 9 на ул. Бульварной одни жильцы их бережно устанавливают, другие - самовольно сносят. Жэк безмолвствует.

Правила градостроительства и элементарная логика говорят о том, что городская инфраструктура должна быть удобна для населения. Один из элементов комфорта – обычная (или необычная) лавочка.

Нужно отметить, что в нынешнем году парк лавочек в Славянске заметно пополнился, хотя остались и в этой сфере нерешенные вопросы. И то, и другое мы попытались проиллюстрировать сегодняшним выпуском рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Есть, где присесть»

Правила градостроительства и элементарная логика говорят о том, что городская инфраструктура должна быть удобна для населения. Один из элементов комфорта – обычная (или необычная) лавочка.

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Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

Пьяный водитель сбил пешехода

Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов

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Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена

Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен

В Славянске стали чаще болеть туберкулезом

В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко

В Славянске горел один из корпусов АИЗа

Интермальчики

22 ноября 2017

«Шахтер» разгромлен в Неаполе

Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку

Праздник ведической культуры

Эпидемии пока нет

«Молодая семья-2017» живет в Славянске

На Масложире монтируют автономные котлы

Ремонт тротуаров: подрядчикам предъявили претензии

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