Есть, где присесть

Правила градостроительства и элементарная логика говорят о том, что городская инфраструктура должна быть удобна для населения. Один из элементов комфорта – обычная (или необычная) лавочка.

Нужно отметить, что в нынешнем году парк лавочек в Славянске заметно пополнился, хотя остались и в этой сфере нерешенные вопросы. И то, и другое мы попытались проиллюстрировать сегодняшним выпуском рубрики «Фотофакт».