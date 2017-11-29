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Фотофакт

Навстречу людям с инвалидностью

Навстречу людям с инвалидностью
29 ноября 2017 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • На пересечении улиц Шевченко и Банковской (Юн. Коммунаров) подрядчики вне проекта сгладили асфальтом перепад между бордюром и дорожным полотном.
  • После многочисленных жалоб и обращений, к зданию горрайонного суда наконец-то пристроили пандус.
  • В то же время, доступными для людей с инвалидностью остаются даже не все аптеки.
  • Как обещают разработчики проекта, строящийся в центральном парке общественный туалет будет приспособлен для людей с особыми потребностями.
  • Одно приспособлений, сделанное для удобства незрячих пешеходов — устройство озвучки сигналов светофора на перекрестке САТУ.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен теме инклюзии, а точнее - доступности городской инфраструктуры для людей с особыми физическими потребностями.

Проведенный журналистами «ТВ плюс» мониторинг показал, что определенные шаги в этом направлении делаются, хотя до окончательного решения проблемы Славянску, конечно, еще далеко.

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Комментарии к статье «Навстречу людям с инвалидностью»

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен теме инклюзии, а точнее - доступности городской инфраструктуры для людей с особыми физическими потребностями.

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28 ноября 2017

В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо

Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров

Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке

«Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»

Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде

Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса

Лионель Меси получил «Золотую бутсу»

24 ноября 2017

Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют

Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга

Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода

Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу

Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО

Пьяный водитель сбил пешехода

Вблизи Славянска произошла смертельная авария

Славянску обещают два новых троллейбуса

Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова

Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры

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23 ноября 2017

Почему горсовет не помогает полиции

День достоинства и свободы по-славянски

В Славянске стартовало строительство административного центра

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