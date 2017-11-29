|29 ноября 2017
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен теме инклюзии, а точнее - доступности городской инфраструктуры для людей с особыми физическими потребностями.
Проведенный журналистами «ТВ плюс» мониторинг показал, что определенные шаги в этом направлении делаются, хотя до окончательного решения проблемы Славянску, конечно, еще далеко.
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29 ноября 2017
• Навстречу людям с инвалидностью
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• Кто выбирает места для детских площадок
• «Славгорводоканал» займется люками
• «Водопонижение» дождалось благодарности от активиста
• Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам
• Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар
• «Продленка» в славянских школах может стать платной
• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
• Лионель Меси получил «Золотую бутсу»
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
• Славянску обещают два новых троллейбуса
• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
• Мэр не отказался от идеи купить Дворец культуры
• Реформа ЖКХ: стимул к объединению жильцов
23 ноября 2017
• Почему горсовет не помогает полиции
• День достоинства и свободы по-славянски
• В Славянске стартовало строительство административного центра
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен теме инклюзии, а точнее - доступности городской инфраструктуры для людей с особыми физическими потребностями.