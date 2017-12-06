|6 декабря 2017
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Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали несколько публикаций в социальных сетях, где славянцы жалуются на травмоопасные технологические колодцы.
Данной проблеме «ТВ плюс» посвятила не один десяток публикаций, однако, как показали даже поверхностные исследования, актуальна она и по сей день.
6 декабря 2017
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
— 29 ноября 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен теме инклюзии, а точнее - доступности городской инфраструктуры для людей с особыми физическими потребностями.
— 22 ноября 2017 —
Осень — традиционная пора массовой уборки опавшей с деревьев листвы.
— 14 ноября 2017 —
Правила градостроительства и элементарная логика говорят о том, что городская инфраструктура должна быть удобна для населения. Один из элементов комфорта – обычная (или необычная) лавочка.
— 8 ноября 2017 —
Идею прошлого выпуска рубрики «Фотофакт» - потенциально опасные участки автомобильных дорог Славянска - редакции «ТВ плюс» подсказали водители автотранспорта.
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6 декабря 2017
• Реванш «Баварии», лидерство «Ромы» и рекорд «Барселоны»
• ФК «Славянск» стартовал с победы
• Славянские кикбоксеры успешно выступили в Константиновке
• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
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Комментарии к статье «Проходят взрослые, гуляют дети»
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали несколько публикаций в социальных сетях, где славянцы жалуются на травмоопасные технологические колодцы.