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Фотофакт

Проходят взрослые, гуляют дети

Проходят взрослые, гуляют дети
6 декабря 2017 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Приоткрытый люк на проезжей части улицы Батюка в микрорайоне ЦНИЛ вполне может стать «капканом» для автомобиля или пешехода.
  • Аналогичную «ловушку» можно увидеть во дворе пятиэтажек напротив гаражей, которые стоят за двенадцатой школой.
  • Колодец, накрытый бетонной плитой, отнюдь не добавляет эстетики и без того неприглядному тротуару на улице Васильевской (Окт. Революции).
  • Открытый люк возле дома на ул. Светлодарской, 6, прохожие используют в качестве урны.
  • О динамике реагирования на проблему красноречиво говорит кадр с улицы Торской (Коммунаров). Причем не факт, что елка которая торчит в колодце прошлогодняя, а не более древняя.

Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали несколько публикаций в социальных сетях, где славянцы жалуются на травмоопасные технологические колодцы.

Данной проблеме «ТВ плюс» посвятила не один десяток публикаций, однако, как показали даже поверхностные исследования, актуальна она и по сей день.

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Комментарии к статье «Проходят взрослые, гуляют дети»

Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали несколько публикаций в социальных сетях, где славянцы жалуются на травмоопасные технологические колодцы.

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Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове

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Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу

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Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали

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Два выходных – две аварии

На мосту через Торец столкнулись три автомобиля

В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов

У пенсионерки выманили 17000 гривен

На Бульварной посадили еще полсотни яблонь

30 ноября 2017

Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько

Славянск стал оранжевым в защиту женщин

Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку

В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи

Гром небесный

Славянцев приглашают на курсы первой помощи

«Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»

Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске

Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии

29 ноября 2017

Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры

Навстречу людям с инвалидностью

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