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Фотофакт

К празднику готовы!

К празднику готовы!
27 декабря 2017 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • На этой неделе во многих магазинных витринах появились тематические инсталляции.
  • Постарались оформить интерьер и владельцы объектов массового досуга.
  • Новшеством нынешнего года стали светодиодные фигурки зверей на Соборной площади.
  • Новогодняя елка зажглась и в холле славянского исполкома.
  • В мкр-не Химик активист установил и нарядил елку на детской площадке. Однако новогоднее дерево простояло всего пару дней. Потом его украли некие предприимчивые граждане. Видимо, им праздник нужнее, чем детям.

В последние дни декабря Славянск начал активно украшаться новогодней атрибутикой.

В частных офисах и бюджетных учреждениях, в объектах торговли и массового отдыха, в жилищах и дворах горожан появились елки, гирлянды и фигурки сказочных персонажей. С этой стороны город к празднику готов, о чем повествует сегодняшний выпуск «Фотофакта». Не хватает главного – белого и пушистого снега.

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Комментарии к статье «К празднику готовы!»

В последние дни декабря Славянск начал активно украшаться новогодней атрибутикой.

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Погиб, пытаясь распилить снаряд

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В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью

21 декабря 2017

В Славянске появилась новая иллюминация

В Славянске зажглась новогодняя елка

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Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами

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