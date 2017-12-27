К празднику готовы!

В частных офисах и бюджетных учреждениях, в объектах торговли и массового отдыха, в жилищах и дворах горожан появились елки, гирлянды и фигурки сказочных персонажей. С этой стороны город к празднику готов, о чем повествует сегодняшний выпуск «Фотофакта». Не хватает главного – белого и пушистого снега.