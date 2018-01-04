Эволюция елочных игрушек

|4 января 2018
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Первый новогодний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили одному из обязательных атрибутов праздника – елочной игрушке.
Украшая свою елку, мало кто задумывается о том, что игрушки для нее тоже прошли долгий путь эволюции, которая продолжается и по сей день. Этот процесс мы постарались отобразить в сегодняшней подборке фотографий.
4 января 2018
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— 6 декабря 2017 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали несколько публикаций в социальных сетях, где славянцы жалуются на травмоопасные технологические колодцы.
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4 января 2018
• В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца
• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
• За год - более 3000 нарушений ПДД
• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
• Кормить славянских школьников станут лучше
• Почему 1 января не вывезли мусор
• Юным спортсменам подарили новое снаряжение
• В поликлинике горбольницы №1 скоро заработает новый флюорограф
3 января 2018
• Итоги года: спортивные события и достижения-2017
• Расходы на общедомовые счетчики включат в квартплату
• Почему не получилось с озеленением газона на улице Батюка
• Туалет за исполкомом продадут, а на автостанции отремонтируют
• Активисты отстояли новую надпись на памятнике
1 января 2018
• В уходящем году в Славянске усыновили 7 детей
• Славянцы успели повредить 6 из 12 тренажерных площадок
• Почему Славянску не дали мусоровозы
• На фильтровальной достраивают новые резервуары
• В деле Штепы уволился пятый судья
• До конца года в Славянске установят еще 40 лавочек
• Славянского район уже с бюджетом-2018
• Льготы на проезд могут оставить только славянцам
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Первый новогодний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили одному из обязательных атрибутов праздника – елочной игрушке.