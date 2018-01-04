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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Эволюция елочных игрушек
4 января 2018 Просмотров: 144 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В некоторых семьях сохранились игрушки, купленные еще бабушками и дедушками.
  • Особая семейная реликвия - дореволюционные игрушки.
  • Современная индустрия предлагает покупателям электрофицированные образцы елочных украшений.
  • Продолжают оставаться в моде самодельные игрушки. В последнее время они заняли свое место на рынке хенд-мэйд изделий.
  • Зачастую игрушки делаются в рамках общегородских и районных конкурсов. В этом случае они становятся достоянием общественности.

Первый новогодний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили одному из обязательных атрибутов праздника – елочной игрушке.

Украшая свою елку, мало кто задумывается о том, что игрушки для нее тоже прошли долгий путь эволюции, которая продолжается и по сей день. Этот процесс мы постарались отобразить в сегодняшней подборке фотографий.

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Комментарии к статье «Эволюция елочных игрушек»

Первый новогодний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили одному из обязательных атрибутов праздника – елочной игрушке.

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