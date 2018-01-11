Поминальная культура

|11 января 2018
|Просмотров: 170
|
Тему сегодняшнего "Фотофакта" подсказал случайно подслушанный в троллейбусе разговор двух переселенцев, увидевших в окне памятный камень Пасову на бульваре Героев Крут и долго гадавших, кто и когда тут похоронен.
Ошибка не местных жителей понятна, ведь объект действительно напоминает надгробие. Но хуже то, что такие мемориалы постепенно вытесняют художественную скульптуру, прививая горожанам стереотип примитивизма. Примеры приведены ниже.
11 января 2018
• Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»
• Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока
• Снижение норм означает уменьшение субсидии
• Программа развития Славянска: планы на 2018 год
• Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать
• Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»
• «Перлина Донеччини» осталась без дотаций
• Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии
• Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»
• Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия
• В гостях у тетки Ганны: как в «Теплице» Рождество отмечали
• Новая традиция: елочные игрушки в обмен на призы от спонсоров
• На Соборной площади искали тех, кто верит в Деда Мороза
10 января 2018
• Коутиньо примерил форму «Барселоны»
• «Шахтер» сыграет три поединка в ОАЭ
• Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге
• Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей
4 января 2018
• В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца
• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
• За год - более 3000 нарушений ПДД
• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
— 4 января 2018 —
Первый новогодний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили одному из обязательных атрибутов праздника – елочной игрушке.
— 27 декабря 2017 —
В последние дни декабря Славянск начал активно украшаться новогодней атрибутикой.
— 21 декабря 2017 —
Несколько дней назад в Славянске наблюдалась активность коммунальных работников, сгребающих и местами даже вывозящих опавшую листву.
— 13 декабря 2017 —
В текущем выпуске рубрики «Фотофакт» мы продолжаем тему соблюдения правил благоустройства.
Приветствую, гость! Вход
11 января 2018
• Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»
• Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока
• Снижение норм означает уменьшение субсидии
• Программа развития Славянска: планы на 2018 год
• Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать
• Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»
• «Перлина Донеччини» осталась без дотаций
• Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии
• Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»
• Самые популярные имена в 2017 году - Александр и Анастасия
• В гостях у тетки Ганны: как в «Теплице» Рождество отмечали
• Новая традиция: елочные игрушки в обмен на призы от спонсоров
• На Соборной площади искали тех, кто верит в Деда Мороза
10 января 2018
• Коутиньо примерил форму «Барселоны»
• «Шахтер» сыграет три поединка в ОАЭ
• Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге
• Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей
4 января 2018
• В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца
• В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд
• За год - более 3000 нарушений ПДД
• Активисты подарили новогодний утренник славянской детворе
• Челюсть мамонта и скифские зеркальца: краеведческому музею подарили новые экспонаты
• Последнему в Славянске узнику фашистского концлагеря - 90 лет
• В центральной библиотеке Славянска подвели итоги года Михаила Петренко
• Из-за чего поменяли формат аппаратного совещания
• В Славянске состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры
• Возможно, на следующий Новый год на площади будет праздничная программа
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Поминальная культура»
Тему сегодняшнего "Фотофакта" подсказал случайно подслушанный в троллейбусе разговор двух переселенцев, увидевших в окне памятный камень Пасову на бульваре Героев Крут и долго гадавших, кто и когда тут похоронен.