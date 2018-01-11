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Фотофакт

Поминальная культура

Поминальная культура
11 января 2018 Просмотров: 170 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Памятный знак поэту-романтику Михаилу Петренко возле центральной библиотеки. Еще один стоит на берегу Казенного Торца.
  • Коммунист Алексей Пасов похоронен в Москве на Хованском кладбище. Памятный камень его имени в Славянске - прямое нарушение закона о декоммунизации.
  • На мемориале в честь жертв голодоморов недавно сменили табличку. Прежняя надпись упоминала "умерших от голода".
  • В день верстки номера табличка с новой надписью появилась и на памятном камне в парке «Шелковичный».
  • Памятный знак возле главного корпуса ДГПУ был установлен в память о Всеукраинских чтениях имени Сухомлинского.

Тему сегодняшнего "Фотофакта" подсказал случайно подслушанный в троллейбусе разговор двух переселенцев, увидевших в окне памятный камень Пасову на бульваре Героев Крут и долго гадавших, кто и когда тут похоронен.

Ошибка не местных жителей понятна, ведь объект действительно напоминает надгробие. Но хуже то, что такие мемориалы постепенно вытесняют художественную скульптуру, прививая горожанам стереотип примитивизма. Примеры приведены ниже.

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Комментарии к статье «Поминальная культура»

Тему сегодняшнего "Фотофакта" подсказал случайно подслушанный в троллейбусе разговор двух переселенцев, увидевших в окне памятный камень Пасову на бульваре Героев Крут и долго гадавших, кто и когда тут похоронен.

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Непобедимые Усик и Бриедис встретились в Риге

Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей

4 января 2018

В патрульной полиции Славянска и Краматорска - 54 новобранца

В Славянске вместо горрайонного теперь окружной суд

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