Просили снега – получите

|24 января 2018
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Начиная со вторника, 23 января, топ-темой для жителей Славянска стал обильный снегопад, на несколько часов частично парализовавший город и сделавший лопату самым продаваемым товаром.
Этому природному явлению посвящен текущий выпуск рубрики «Фотофакт».
24 января 2018
• День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие
• В Славянске решили, что делать с ртутью
23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
— 17 января 2018 —
Начало текущей недели порадовало славянцев долгожданным снегом.
— 11 января 2018 —
Тему сегодняшнего "Фотофакта" подсказал случайно подслушанный в троллейбусе разговор двух переселенцев, увидевших в окне памятный камень Пасову на бульваре Героев Крут и долго гадавших, кто и когда тут похоронен.
— 4 января 2018 —
Первый новогодний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили одному из обязательных атрибутов праздника – елочной игрушке.
— 27 декабря 2017 —
В последние дни декабря Славянск начал активно украшаться новогодней атрибутикой.
Приветствую, гость! Вход
24 января 2018
• День соборности по-славянски: торжественное собрание и факельное шествие
• В Славянске решили, что делать с ртутью
23 января 2018
• На Крещение Артема и Лесной пили освященную воду
• Резервуары построили, очередь за трубами
• Славянскому горсовету предлагают пересмотреть список объектов приватизации
18 января 2018
• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
• В Славянске хотят возродить дружинников
• Под Славянском в аварии пострадали два человека
• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
• На Лесном поймали продавщицу самогона
• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
• Появится ли в Славянске крепость Тор
• Как правильно купаться на Крещение
• На Светлодарской, 9, принудительно демонтировали самовольную пристройку
• Восьмая школа разменяла девятый десяток
• В Славянск привезли рождественский вертеп
• Билеты на поезда международного сообщения теперь можно купить в Славянске
17 января 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Донецкой области по самбо
• Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона
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Комментарии к статье «Просили снега – получите»
Начиная со вторника, 23 января, топ-темой для жителей Славянска стал обильный снегопад, на несколько часов частично парализовавший город и сделавший лопату самым продаваемым товаром.