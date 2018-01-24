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Фотофакт

Просили снега – получите

Просили снега – получите
24 января 2018 Просмотров: 157 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Утром во вторник горожане могли перемещаться только по расчищенным коммунальниками автодорогам. Намного сложнее пришлось жителям частного сектора, куда снегоуборочная техника не дошла.
  • На Славкурорте для расчистки снега 95-я ОДШБр выделила боевую технику.
  • Этот день многие водители автотранспорта начали с выкапывания своих машин из сугробов.
  • Многие из тех, кто это сделал, позже пожалели, что не отправились на работу пешком.
  • У городского головы Вадима Ляха руки дошли до лопаты лишь поздно вечером. Лопату, кстати, ему одолжил проезжавший мимо дома мэра активист Василий Хоменко.

Начиная со вторника, 23 января, топ-темой для жителей Славянска стал обильный снегопад, на несколько часов частично парализовавший город и сделавший лопату самым продаваемым товаром. 

Этому природному явлению посвящен текущий выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Просили снега – получите»

Начиная со вторника, 23 января, топ-темой для жителей Славянска стал обильный снегопад, на несколько часов частично парализовавший город и сделавший лопату самым продаваемым товаром. 

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В Славянске хотят возродить дружинников

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В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи

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ICO betrium.co

Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?

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В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития

Появится ли в Славянске крепость Тор

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