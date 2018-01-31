50 оттенков снежного

|31 января 2018
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Не так страшен снегопад, как его производные – сосульки и паводок.
За прошедшую неделю славянцы успели пережить и то, и другое. Физическим трансформациям снежной массы в условиях урбанистики посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
— 24 января 2018 —
Начиная со вторника, 23 января, топ-темой для жителей Славянска стал обильный снегопад, на несколько часов частично парализовавший город и сделавший лопату самым продаваемым товаром.
— 17 января 2018 —
Начало текущей недели порадовало славянцев долгожданным снегом.
— 11 января 2018 —
Тему сегодняшнего "Фотофакта" подсказал случайно подслушанный в троллейбусе разговор двух переселенцев, увидевших в окне памятный камень Пасову на бульваре Героев Крут и долго гадавших, кто и когда тут похоронен.
— 4 января 2018 —
Первый новогодний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили одному из обязательных атрибутов праздника – елочной игрушке.
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31 января 2018
• «Славгорводоканал» и «Печатный двор» не смогли договориться о плате «за дождь»
• За год из местного бюджета водоканал получит 20 миллионов
• Передача «Лесной сказки» - схема или спасительный круг
• Историческая инсталляция и факельное шествие: в Славянске вспоминали героев Крут
• С 1 февраля все школы Славянска закрыты на карантин
• В Славянске с 25 января подорожала вода
30 января 2018
• Школьные музеи получили статус областных
• Роста травматизма не наблюдается
• Зачем многоэтажкам отключают газ
26 января 2018
• Участникам АТО предлагают курсы повышения квалификации
• Закон 7163: реинтеграция или деоккупация
• По «Лесной сказке» проведут общественные слушания
• Власти Славянска решили бороться со стихийными объявлениями
• Еще одна жительница Славянска воспользовалась программой «Тебя ждут дома»
• Трехлетний ребенок наглотался таблеток
• Пациента тубдиспансера поймали с коноплей
• В двух авариях пострадали три человека
• Судей в деле Штепы по-прежнему нет
25 января 2018
• На ЦНИЛе в ходе пьяной ссоры зарезали мужчину
• В Славянске сгорел склад ГСМ
• Славянское УЖКХ возглавил экс-чиновник из команды регионала Василия Джарты
• Админцентр переехал на второй этаж
• В Славянске собираются повышать квартплату
• Как украинцы покупали технику в 2017 году
• Как получить субсидию на твердое топливо
• Славянские педагоги вошли в число лауреатов областного этапа конкурса «Учитель года-2018»
• Многогранный декупаж: в музее открылась выставка Нины Гордеенок
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Комментарии к статье «50 оттенков снежного»
Не так страшен снегопад, как его производные – сосульки и паводок.