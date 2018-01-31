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Фотофакт

50 оттенков снежного

50 оттенков снежного
31 января 2018 Просмотров: 131 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Первые сосульки угрожающих размеров появились на скатах крыш уже на 3-й день после снегопада.
  • В некоторых местах они нависали прямо над протоптанными горожанами тропинками.
  • Справедливо будет сказать, что возле отдельных объектов почти сразу появились ограждающие барьеры.
  • Снежная масса оказалась такой тяжелой, что ее вес не выдержали даже легкие навесные конструкции.
  • Уже во вторник, 31 января, температура повысилась, после чего тротуары превратились в гофрированную поверхность. Если снова похолодает – город ожидает нешуточный гололед.

Не так страшен снегопад, как его производные – сосульки и паводок.

За прошедшую неделю славянцы успели пережить и то, и другое. Физическим трансформациям снежной массы в условиях урбанистики посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «50 оттенков снежного»

Не так страшен снегопад, как его производные – сосульки и паводок.

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