 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Постновогодний ресурс

Постновогодний ресурс
8 февраля 2018 Просмотров: 31 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Часть горожан исправно относит елки к мусорным контейнерам, где хвоя накапливается в большие кучи.
  • Хотя отдельные граждане пытаются декорировать отработавшими в квартирах елками внешние объекты, например гаражи…
  • …или заборы.
  • Кто-то утилизирует новогодние символы весьма необычными способами. К примеру, эту ель выбросили в туалет за исполкомом.
  • Опытом практичного применения елок в определенной мере владеют коммунальные службы, использующие их для обозначения канализационных колодцев.

Практика показывает, что пик выноса новогодних елок из жилищ и офисов приходится на конец января-начало февраля.

Из года в год газета «ТВ плюс» вспоминает о давно использующихся в мире, а с недавних пор и в Украине методах переработки хвои на полезный ресурс – топливные брикеты или корм для животных. Славянск, увы, к таким технологиям пока не пришел, и новогодние елки здесь продолжают утилизироваться стихийно, хоть, местами, и креативно. Этому явлению мы посвятили сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 февраля 2018

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды

Знакомства на сайте VipLviv.com

Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай

Постновогодний ресурс

Почему на Вольной не меняют светофоры

Генеральная ассамблея

Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей

За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов

Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»

В Славянске вновь будет дорожать проезд

Каток в Дружковке: весело, но непритязательно

7 февраля 2018

Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой

В Пхенчхане поднят флаг Украины

Фомин и Танковский вернулись в «Шахтер»

«Сапфир» вернулся на вершину

Денис Кутелия завоевал две медали на чемпионате Украины по самбо

6 февраля 2018

Эпидемия нарастает

У трех троллейбусов сгорели двигатели

Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности

Участников АТО наградили знаками отличия

Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета

Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже

2 февраля 2018

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

Также в разделе

50 оттенков снежного

— 31 января 2018 —

Не так страшен снегопад, как его производные – сосульки и паводок.

Читать далее ⇒

Просили снега – получите

— 24 января 2018 —

Начиная со вторника, 23 января, топ-темой для жителей Славянска стал обильный снегопад, на несколько часов частично парализовавший город и сделавший лопату самым продаваемым товаром. 

Читать далее ⇒

Он все-таки существует

— 17 января 2018 —

Начало текущей недели порадовало славянцев долгожданным снегом.

Читать далее ⇒

Поминальная культура

— 11 января 2018 —

Тему сегодняшнего "Фотофакта" подсказал случайно подслушанный в троллейбусе разговор двух переселенцев, увидевших в окне памятный камень Пасову на бульваре Героев Крут и долго гадавших, кто и когда тут похоронен.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Постновогодний ресурс»

Практика показывает, что пик выноса новогодних елок из жилищ и офисов приходится на конец января-начало февраля.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Почему на Вольной не меняют светофоры

У трех троллейбусов сгорели двигатели

Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды

Знакомства на сайте VipLviv.com

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

В налоговой инспекции выявили признаки коррупции

Псевдоторговки молоком обворовали пенсионеров на 24 тысячи гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов

В Славянске вновь будет дорожать проезд

Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Генеральная ассамблея

Их черные метки

И смерти не боясь...

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 февраля 2018

Предпосылок для отмены карантина пока нет

Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды

Знакомства на сайте VipLviv.com

Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай

Постновогодний ресурс

Почему на Вольной не меняют светофоры

Генеральная ассамблея

Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей

За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов

Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»

В Славянске вновь будет дорожать проезд

Каток в Дружковке: весело, но непритязательно

7 февраля 2018

Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу

Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева

Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой

В Пхенчхане поднят флаг Украины

Фомин и Танковский вернулись в «Шахтер»

«Сапфир» вернулся на вершину

Денис Кутелия завоевал две медали на чемпионате Украины по самбо

6 февраля 2018

Эпидемия нарастает

У трех троллейбусов сгорели двигатели

Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности

Участников АТО наградили знаками отличия

Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета

Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже

2 февраля 2018

В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

Как в Славянском районе отстреливают хищников

Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки

Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем

Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца

Задержан россиянин, участвовавший в оккупации Славянска

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top