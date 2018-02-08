Постновогодний ресурс

|8 февраля 2018
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Практика показывает, что пик выноса новогодних елок из жилищ и офисов приходится на конец января-начало февраля.
Из года в год газета «ТВ плюс» вспоминает о давно использующихся в мире, а с недавних пор и в Украине методах переработки хвои на полезный ресурс – топливные брикеты или корм для животных. Славянск, увы, к таким технологиям пока не пришел, и новогодние елки здесь продолжают утилизироваться стихийно, хоть, местами, и креативно. Этому явлению мы посвятили сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
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• Форум местного развития поддержал передачу лагеря и пополнил свои ряды
• Знакомства на сайте VipLviv.com
• Ушел из жизни историк и краевед Анатолий Шамрай
• Почему на Вольной не меняют светофоры
• Для предложенной Кабмином модели реформы в Славянске не хватает семейных врачей
• За 7 лет город получил от приватизации всего 7 миллионов
• Заповедь рыболова-любителя: «В зимней рыбалке главное - вовремя остановиться весной»
• В Славянске вновь будет дорожать проезд
• Каток в Дружковке: весело, но непритязательно
7 февраля 2018
• Украина уступила Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу
• Финал Всемирной боксерской суперсерии: Александр Усик против Мурата Гассиева
• Второй титул Марты Костюк и финал для Катерины Козловой
• В Пхенчхане поднят флаг Украины
• Фомин и Танковский вернулись в «Шахтер»
• «Сапфир» вернулся на вершину
• Денис Кутелия завоевал две медали на чемпионате Украины по самбо
6 февраля 2018
• У трех троллейбусов сгорели двигатели
• Конфликт «Печатного двора» с водоканалом стал достоянием общественности
• Участников АТО наградили знаками отличия
• Жители Славянска смогут реализовывать свои проекты за деньги городского бюджета
• Покупка Дворца культуры может обойтись Славянску уже дороже
2 февраля 2018
• В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале
• Как в Славянском районе отстреливают хищников
• Модная одежда с принтами Palace для повседневной носки
• Каждый третий подросток, проходящий приписку в военкомате, имеет проблемы со здоровьем
• Славянск - на 10-м месте в рейтинге городов, район - третий с конца
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Практика показывает, что пик выноса новогодних елок из жилищ и офисов приходится на конец января-начало февраля.