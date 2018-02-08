Постновогодний ресурс

Из года в год газета «ТВ плюс» вспоминает о давно использующихся в мире, а с недавних пор и в Украине методах переработки хвои на полезный ресурс – топливные брикеты или корм для животных. Славянск, увы, к таким технологиям пока не пришел, и новогодние елки здесь продолжают утилизироваться стихийно, хоть, местами, и креативно. Этому явлению мы посвятили сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».