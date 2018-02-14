|14 февраля 2018
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Месяц назад в кабинете мэра Славянска состоялось совещание по теме рекламных объявлений, незаконно размещаемых на объектах инфраструктуры.
Отпечатанные листки, которыми обклеены дома, заборы, столбы и даже деревья, уродуют облик города. Суть заседания свелась к обещанию за месяц сдвинуть проблему «с мертвой точки». Итоги этой работы иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
14 февраля 2018
• В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры
• ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую
• Португалия – чемпион Европы по футзалу
• «Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате
• Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре
• Рекламные объявления как стихийное явление
• Славянская «скорая помощь» - лучшая в области
• Государственные земли начали передавать территориальным громадам
• В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек
• Славянцы чаще травмируются летом
• Как в Славянске отметят Масленицу
• Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия
• Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»
• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
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14 февраля 2018
• В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры
• ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую
• Португалия – чемпион Европы по футзалу
• «Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате
• Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре
• Рекламные объявления как стихийное явление
• Славянская «скорая помощь» - лучшая в области
• Государственные земли начали передавать территориальным громадам
• В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек
• Славянцы чаще травмируются летом
• Как в Славянске отметят Масленицу
• Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия
• Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»
• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
• Убийца собаки отделался условным сроком
• Будни поселка Сергеевка: в магазине – пиво без разрешения, в частном доме – производство самогона
• Убийцы прихожан протестантской церкви установлены. Но пока недоступны
• Стартовала регистрация на участие в ВНО
• Понтонный мост в районе бывшей карандашной фабрики станет городской собственностью
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Месяц назад в кабинете мэра Славянска состоялось совещание по теме рекламных объявлений, незаконно размещаемых на объектах инфраструктуры.