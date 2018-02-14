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Фотофакт

Рекламные объявления как стихийное явление

Рекламные объявления как стихийное явление

14 февраля 2018 Просмотров: 133 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Больше всего расклейщики рекламы любят использовать остановочные пункты, которые превращаются со временем в сплошную доску объявлений.
  • Образцовым объектом транспортной структуры ответственные службы называют остановку на ул. Почтовой. Ее благоустройством занимается частный арендатор.
  • Парадоксально, но факт: частные объявления «лепят» в незаконных местах в нескольких метрах от специально предназначенной для этого плоскости.
  • Иногда их можно увидеть в самых неожиданных местах, например на светофоре.
  • Практика показывает, что удалить стихийные объявления бывает намного сложней, чем их наклеить.

Месяц назад в кабинете мэра Славянска состоялось совещание по теме рекламных объявлений, незаконно размещаемых на объектах инфраструктуры.

Отпечатанные листки,  которыми обклеены дома, заборы, столбы и даже деревья, уродуют облик города. Суть заседания свелась к обещанию за месяц сдвинуть проблему «с мертвой точки». Итоги этой работы иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Рекламные объявления как стихийное явление »

Месяц назад в кабинете мэра Славянска состоялось совещание по теме рекламных объявлений, незаконно размещаемых на объектах инфраструктуры.

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На пожаре погибла пожилая женщина

У славянца нашли гранату

Убийца собаки отделался условным сроком

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