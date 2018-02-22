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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Масленица: из невошедшего
22 февраля 2018 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Праздник в сквере «Мечта» запомнился большим количеством детворы, пришедшей сюда с родителями.
  • Традиционно масштабное прощания с зимой состоялось в микрорайоне Славкурорт.
  • На гуляниях в мкр-не Лиманы правоохранители не только обеспечивали порядок, но и участвовали в конкурсах.
  • В этом году Масленицу широко праздновали в микрорайонах. На фото - мкр-н Северный.
  • На главный городской праздник собралось несколько сотен славянцев.

За 7 с небольшим лет существования рубрики "Фотофакт" в ней как-то незаметно сформировались свои подрубрики.

Среди них - коллаж из снимков, иллюстрирующих массовые события, прошедшие в Славянске и не поместившиеся в основную публикацию. Сегодняшний выпуск "невошедшего" посвящен празднованию Масленицы.

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Комментарии к статье «Масленица: из невошедшего»

За 7 с небольшим лет существования рубрики "Фотофакт" в ней как-то незаметно сформировались свои подрубрики.

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