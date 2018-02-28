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Фотофакт

Дороги нашего города

Дороги нашего города
28 февраля 2018 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • На капитально отремонтированном в 2013 году участке улицы Ясной первая выбоина появилась спустя почти пять лет.
  • А на этом участке той же улицы, который ремонтировали осенью прошлого года, асфальт не продержался и полугода.
  • В этом году ямы на улице Свободы придется латать вновь.
  • Улицу Учительскую в прошлом году пытались латать вторичным асфальтом, однако целостность такого покрытия оказалась недолговечной.
  • Следует отметить, что часть повреждений асфальта имеет не природный, а рукотворный характер.

В преддверии наступающей весны, когда на городских автодорогах начинают проявляться повреждения асфальтового покрытия, мы посвятили этой теме выпуск рубрики «Фотофакт».

Приведенные кадры, разумеется, не отображают полной картины происходящего, но о тенденциях свидетельствуют достаточно четко.

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Комментарии к статье «Дороги нашего города»

В преддверии наступающей весны, когда на городских автодорогах начинают проявляться повреждения асфальтового покрытия, мы посвятили этой теме выпуск рубрики «Фотофакт».

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