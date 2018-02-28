Дороги нашего города

|28 февраля 2018
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В преддверии наступающей весны, когда на городских автодорогах начинают проявляться повреждения асфальтового покрытия, мы посвятили этой теме выпуск рубрики «Фотофакт».
Приведенные кадры, разумеется, не отображают полной картины происходящего, но о тенденциях свидетельствуют достаточно четко.
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— 22 февраля 2018 —
За 7 с небольшим лет существования рубрики "Фотофакт" в ней как-то незаметно сформировались свои подрубрики.
— 14 февраля 2018 —
Месяц назад в кабинете мэра Славянска состоялось совещание по теме рекламных объявлений, незаконно размещаемых на объектах инфраструктуры.
— 8 февраля 2018 —
Практика показывает, что пик выноса новогодних елок из жилищ и офисов приходится на конец января-начало февраля.
— 31 января 2018 —
Не так страшен снегопад, как его производные – сосульки и паводок.
Приветствую, гость! Вход
28 февраля 2018
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
• Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля
• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
25 февраля 2018
• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
23 февраля 2018
• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
• Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве
• Квартиру отдали новым жильцам без ведома предыдущих
• Как в Славянске весну встречали
• В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана
• Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву
• Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни
• Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств
• Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку
• Как спасатели проводят профилактическую работу с населением
• Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец
• На БЗС микроавтобус сбил человека
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В преддверии наступающей весны, когда на городских автодорогах начинают проявляться повреждения асфальтового покрытия, мы посвятили этой теме выпуск рубрики «Фотофакт».