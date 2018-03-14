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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Фрагменты мирового океана
14 марта 2018 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Сезонно подтопляемым участком остается переулок Учительский. К нему вполне подходит метафора «не проехать, ни пройти».
  • Из новинок: после ремонта коллектора на улице Шевченко, на примыкающем к площади отрезке появился еще один водный объект.
  • Обиднее всего, когда лужа образовывается поверх пешеходного перехода. На фото – пересечение бульвара Пушкина и ул. Васильевская.
  • Традиционно огромная лужа образуется на участке от начала улицы Учительской до админздания «Славгорводоканала».
  • Бывает, что в оттепель становятся непроходимыми и придомовые территории. На фото – двор дома №8 на улице Бульварной.

Таяние снега привело к тому, что на отдельных участках города стали появляться не указанные на картах мини-водоемы.

В большинстве случаев они создают массу неудобств для пешеходов, а зачастую - и для автомобильного транспорта. Данное явление иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Фрагменты мирового океана»

Таяние снега привело к тому, что на отдельных участках города стали появляться не указанные на картах мини-водоемы.

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