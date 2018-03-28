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Фотофакт

Фестивальные локации

Фестивальные локации

Павел Коротенко
28 марта 2018 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В рамках фестиваля славянцы и гости города побывали с экскурсией на предприятии «Зевс керамика»...
  • ...и приняли участие в мастер-классе по изготовлению керамических изделий в частной мастерской.
  • Кульминацией фестиваля стало выступление группы «YUKO».
  • Многие поклонники группы воспользовались визитом музыкантов, чтобы сделать с ними фото на память.
  • Покидая Славянск, гости оставили жителям города свой автограф.

Сегодняшний выпуск «Фотофакта» мы посвятили культурно-развивающему событию, организованному в минувшие выходные командой платформы инициатив «Теплица».

Предлагаем читателям «ТВ плюс» кадры с фестиваля Hidden Power Festival, сделанные волонтерами молодежной организации.

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Сегодняшний выпуск «Фотофакта» мы посвятили культурно-развивающему событию, организованному в минувшие выходные командой платформы инициатив «Теплица».

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