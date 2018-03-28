Фестивальные локации

|28 марта 2018
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Сегодняшний выпуск «Фотофакта» мы посвятили культурно-развивающему событию, организованному в минувшие выходные командой платформы инициатив «Теплица».
Предлагаем читателям «ТВ плюс» кадры с фестиваля Hidden Power Festival, сделанные волонтерами молодежной организации.
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Таяние снега привело к тому, что на отдельных участках города стали появляться не указанные на картах мини-водоемы.
— 6 марта 2018 —
При подготовке сегодняшнего выпуска рубрики "Фотофакт" журналисты "ТВ плюс" в который раз обратили внимание на графические изображения, нанесенные на стены и ограды.
— 28 февраля 2018 —
В преддверии наступающей весны, когда на городских автодорогах начинают проявляться повреждения асфальтового покрытия, мы посвятили этой теме выпуск рубрики «Фотофакт».
Приветствую, гость! Вход
28 марта 2018
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
• «Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе
• Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
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Сегодняшний выпуск «Фотофакта» мы посвятили культурно-развивающему событию, организованному в минувшие выходные командой платформы инициатив «Теплица».