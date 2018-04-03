Как рождаются анекдоты

|3 апреля 2018
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Давным-давно, казалось бы, прошли новогодние праздники, воспоминания о них затерлись более поздними событиями.
Но и по сей день жители города продолжают выносить из домов елки. В начале апреля это выглядит уже смешно, однако недаром говорится, что лучшие анекдоты порождены самой жизнью.
3 апреля 2018
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• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
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• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
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3 апреля 2018
• Выбоину на улице Свободы обозначили бревном
• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
• Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой
• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
29 марта 2018
• Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины
• Из Славянска наконец-то вывезли ртуть
• Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий
• Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»
• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
• С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет
• Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»
• Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы
• Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»
• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
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Комментарии к статье «Как рождаются анекдоты»
Давным-давно, казалось бы, прошли новогодние праздники, воспоминания о них затерлись более поздними событиями.