Как рождаются анекдоты

Давным-давно, казалось бы, прошли новогодние праздники, воспоминания о них затерлись более поздними событиями.

Но и по сей день жители города продолжают выносить из домов елки. В начале апреля это выглядит уже смешно, однако недаром говорится, что лучшие анекдоты порождены самой жизнью.