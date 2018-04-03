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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

Как рождаются анекдоты
3 апреля 2018 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Порой выброшенные новогодние деревья встречаются в самых неожиданных местах.
  • Напомним, что вывоз новогодней хвои с территории многоквартирного сектора входит в обязанности обслуживающих жилфонд предприятий.
  • Включая и елки, которыми коммунальщики-смежники прикрыли открытые технологические колодцы.
  • Сложнее обстоит дело с бесхозными участками, где благоустройством заниматься просто некому.
  • За день до верстки номера мы узнали, что у одного из горожан до сих пор стоит елка, которую он только собирается вынести. Так что, продолжение следует…

Давным-давно, казалось бы, прошли новогодние праздники, воспоминания о них затерлись более поздними событиями.

Но и по сей день жители города продолжают выносить из домов елки. В начале апреля это выглядит уже смешно, однако недаром говорится, что лучшие анекдоты порождены самой жизнью.

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Комментарии к статье «Как рождаются анекдоты»

Давным-давно, казалось бы, прошли новогодние праздники, воспоминания о них затерлись более поздними событиями.

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