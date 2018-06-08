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Фотофакт

Праздник удался

Славянск - это Украина

Павел Коротенко
22 мая 2018 Просмотров: 463 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Первыми пример уважения к народным традициям показали работники исполкома.
  • В течение дня в Славянске часто можно было встретить целые группы детей, одетых в вышиванки.
  • Апофеозом праздника стало шествие в вышиванках, участники которого пронесли по центральным улицам огромный флаг Украины.
  • В праздничной колонне шествовали не только представители старшего поколения, но и самые юные горожане.
  • "Вышиванковое" шествие по городу завершилось на Соборной площади импровизированным концертом.

В сегодняшнем выпуске "Фотофакта" мы разместили кадры, иллюстрирующие День вышиванки в Славянске.

Празднование действительно растянулось на целый день и состояло из множества мелких событий и эпизодов.

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Комментарии к статье «Славянск - это Украина»

В сегодняшнем выпуске "Фотофакта" мы разместили кадры, иллюстрирующие День вышиванки в Славянске.

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Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

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