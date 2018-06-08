|8 июня 2018
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Дебютный фестиваль семьи, состоявшийся в Славянске 3 июня, выдался, пожалуй, самым массовым из всех праздников, которые проходили в городе в этом году.
Наибольшее скопление народа наблюдалось на бульваре Пушкина, где для жителей и гостей города было приготовлено множество различных развлечений.
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• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
• Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт
7 июня 2018
• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
• Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»
• «Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»
6 июня 2018
• «Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан
• «Лесная сказка» готова к работе
• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
• Кому нужно заново сдавать документы на субсидию
• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
• Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу
• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
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Комментарии к статье «Праздник удался»
Дебютный фестиваль семьи, состоявшийся в Славянске 3 июня, выдался, пожалуй, самым массовым из всех праздников, которые проходили в городе в этом году.