Зеленые помехи

|14 июня 2018
|Просмотров: 64
|
С наступлением лета и началом бурного роста зеленых насаждений в городе снова появились труднопроходимые участки тротуаров.
Учитывая, что с каждым днем явление будет прогрессировать, мы обратили на него внимание в формате рубрики «Фотофакт». Отметим, что вошедшие в текущий выпуск кадры лишь фрагментарно отражают сегодняшнее положение дел.
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• «Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
— 8 июня 2018 —
Дебютный фестиваль семьи, состоявшийся в Славянске 3 июня, выдался, пожалуй, самым массовым из всех праздников, которые проходили в городе в этом году.
— 31 мая 2018 —
Как гласят летописи, самый большой строительный бум наблюдался в Славянске на рубеже 1960-1970 гг., не считая, конечно, дореволюционной застройки города.
— 22 мая 2018 —
В сегодняшнем выпуске "Фотофакта" мы разместили кадры, иллюстрирующие День вышиванки в Славянске.
— 17 мая 2018 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили фонтанам. Оказалось, что действующих их гораздо меньше, чем имеющихся в наличии.
Приветствую, гость! Вход
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• «Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Зеленые помехи»
С наступлением лета и началом бурного роста зеленых насаждений в городе снова появились труднопроходимые участки тротуаров.