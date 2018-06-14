Зеленые помехи

С наступлением лета и началом бурного роста зеленых насаждений в городе снова появились труднопроходимые участки тротуаров.

Учитывая, что с каждым днем явление будет прогрессировать, мы обратили на него внимание в формате рубрики «Фотофакт». Отметим, что вошедшие в текущий выпуск кадры лишь фрагментарно отражают сегодняшнее положение дел.