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Фотофакт

Зеленые помехи

Зеленые помехи
14 июня 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Участок тротуара на ул. Почтовой уже сейчас труднодоступен для пешеходов.
  • Нависающие ветки мешают горожанам пользоваться одной из аллей сквера им. Семейко.
  • Практически каждый год проблема «проходимости» возникает на тротуаре ул. Шелковичной.
  • На ул. Ярмарочной половину тротуара закрывает разросшийся тополь, вторую половину – брошенная коммунальниками опора.
  • Благодаря соседству с заброшенным домом, участок тротуара в начале переулка Ярослава Мудрого превратился в зеленый «тоннель».

С наступлением лета и началом бурного роста зеленых насаждений в городе снова появились труднопроходимые участки тротуаров.

Учитывая, что с каждым днем явление будет прогрессировать, мы обратили на него внимание в формате рубрики «Фотофакт». Отметим, что вошедшие в текущий выпуск кадры лишь фрагментарно отражают сегодняшнее положение дел.

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Комментарии к статье «Зеленые помехи»

С наступлением лета и началом бурного роста зеленых насаждений в городе снова появились труднопроходимые участки тротуаров.

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