Неэстетично и небезопасно

|21 июня 2018
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С точки зрения пешехода люки технологических колодцев должны отвечать двум критериям: защищать людей от падения и не портить городской ландшафт.
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы разместили несколько снимков, иллюстрирующих недочеты по обеим названным категориям.
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21 июня 2018
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• «Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний
• Квартальных попросили заняться переписью домашних животных
• Славянцы завоевали два первых места на мотокроссе
• Восточные танцы на славянской сцене
• На блокпосту №1 будет сквер Памяти
• В Славянске появился еще один памятник жертвам боевиков
• Славянску показали «Невидимый батальон»
20 июня 2018
• Долгожителям Славянска будут платить в пять раз больше
• Начался сбор голосов за проекты «Бюджета участия Славянска»
• «Награда» нашла «героя»: почему Константина Загнибеду попросили из общественного совета
• Городские власти верят, что смена губернатора не замедлит ремонт опорной школы
• Экс-губернатор теперь будет «оновлювати» не Донетчину, а НАБУ
• Первый плей-офф России, хет-трик Роналду, реальная помощь от системы VAR
• Семь наград славянских боксеров на турнире в Краматорске
• Как правильно хранить хлеб во избежание картофельной болезни
• Восемь чемпионов, 28 медалей и «серебро» в командном зачете
• Отпечатки кулака Кличко, Усик боксирует в Москве и защита титула Далакяна
• Купаться можно: санитарная служба проверила озера Славкурорта
• «Шахтер» вышел из отпуска: четыре новичка, селекционер Бота и первый сбор в Германии
• Сообщение о минировании вокзала в Славянске не подтвердилось
15 июня 2018
• В Славянске и районе - вновь случаи бешенства
• Клещи кусают славянцев прямо в городе
• Славянские депутаты поддержали петицию о запрете отлова стерилизованных собак
• Муляж - угроза жизни, а 3 гранаты - хулиганство: как квалифицируют преступления в Славянске
• Неля Штепа с адвокатами не явилась на суд
• Преступность в Славянске пошла на спад
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Комментарии к статье «Неэстетично и небезопасно»
С точки зрения пешехода люки технологических колодцев должны отвечать двум критериям: защищать людей от падения и не портить городской ландшафт.