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Фотофакт

Неэстетично и небезопасно

Неэстетично и небезопасно
21 июня 2018 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Одно время коммунальники делали ставку на бетонные конструкции, но их долговечность оказалась весьма сомнительной.
  • Отсутствие люков коммунальники возмещают креативом. На фото – «инсталляция» на улице Торской.
  • Иногда даже подручных средств ответственным службам не хватает, и открытые колодцы продолжают представлять опасность для людей. На фото – улица Банковская.
  • Из-за некачественных люков страдают не только пешеходы, но и автотранспорт. На фото – кольцевая развязка в районе СКНАУ.
  • В аналогичном состоянии пребывает и люк на проезжей части дороги на ул. Университетской.

С точки зрения пешехода люки технологических колодцев должны отвечать двум критериям: защищать людей от падения и не портить городской ландшафт.

В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы разместили несколько снимков, иллюстрирующих недочеты по обеим названным категориям.

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Комментарии к статье «Неэстетично и небезопасно»

С точки зрения пешехода люки технологических колодцев должны отвечать двум критериям: защищать людей от падения и не портить городской ландшафт.

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