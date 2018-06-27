Взмывая в небеса

|27 июня 2018
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы наполнили снимками, сделанными в минувшее воскресенье на Соборной площади, где проходил авиафестиваль, посвященный 15-летию клуба «Чайка».
Предлагаем несколько наиболее показательных фрагментов этого события.
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
• Пленники лифтов звонят спасателям
• Подача воды выросла, но платить больше не стали
• В Славянске стало тремя матерями-героинями больше
• В Никольском обнаружили останки немецких солдат
• В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали
• Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный
• Чего ждет от нового губернатора славянский мэр
• Чего ждать Донетчине от губернатора - генерала СБУ
26 июня 2018
• Чудо Бундестима, разгром России, бомбардир Кейн
• ФК «Славянск» отбирает очки у «Форум-Авто»
• «Шахтер» закрепил за Срной номер «33», Лунин стал «Королем», Раванелли – в киевском «Арсенале»
• Беринчик на коне: полное превосходство и победа нокаутом
• Сергей Стаховский взял титул в Илкли и получил «wild card» на Уимблдон
22 июня 2018
21 июня 2018
• Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг
• Ремонты: шаг вперед и два назад
• Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе
• Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам
• За сутки в авариях пострадали два человека
• Боевик 4 года прятался в храме
• Полицейские нашли креативный подход в обучении детей
• Трансформация компьютерных столов
• Основные группы и технические характеристики бензиновых пил
— 21 июня 2018 —
С точки зрения пешехода люки технологических колодцев должны отвечать двум критериям: защищать людей от падения и не портить городской ландшафт.
— 14 июня 2018 —
С наступлением лета и началом бурного роста зеленых насаждений в городе снова появились труднопроходимые участки тротуаров.
— 8 июня 2018 —
Дебютный фестиваль семьи, состоявшийся в Славянске 3 июня, выдался, пожалуй, самым массовым из всех праздников, которые проходили в городе в этом году.
— 31 мая 2018 —
Как гласят летописи, самый большой строительный бум наблюдался в Славянске на рубеже 1960-1970 гг., не считая, конечно, дореволюционной застройки города.
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27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
• Пленники лифтов звонят спасателям
• Подача воды выросла, но платить больше не стали
• В Славянске стало тремя матерями-героинями больше
• В Никольском обнаружили останки немецких солдат
• В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали
• Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный
• Чего ждет от нового губернатора славянский мэр
• Чего ждать Донетчине от губернатора - генерала СБУ
26 июня 2018
• Чудо Бундестима, разгром России, бомбардир Кейн
• ФК «Славянск» отбирает очки у «Форум-Авто»
• «Шахтер» закрепил за Срной номер «33», Лунин стал «Королем», Раванелли – в киевском «Арсенале»
• Беринчик на коне: полное превосходство и победа нокаутом
• Сергей Стаховский взял титул в Илкли и получил «wild card» на Уимблдон
22 июня 2018
21 июня 2018
• Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг
• Ремонты: шаг вперед и два назад
• Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе
• Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам
• За сутки в авариях пострадали два человека
• Боевик 4 года прятался в храме
• Полицейские нашли креативный подход в обучении детей
• Трансформация компьютерных столов
• Основные группы и технические характеристики бензиновых пил
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Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы наполнили снимками, сделанными в минувшее воскресенье на Соборной площади, где проходил авиафестиваль, посвященный 15-летию клуба «Чайка».