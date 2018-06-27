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Фотофакт

Взмывая в небеса

Взмывая в небеса
27 июня 2018 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Запуск кордовых и радиоуправляемых устройств проходил прямо в центре площади.
  • Пришедшие на фестиваль славянцы увидели все разнообразие авиамоделей.
  • Гостям праздника предложили «полетать» на компьютерном имитаторе.
  • Самые юные участники фестиваля приехали из Соледара.
  • В подарок клубу «Чайка» соледарцы привезли соляной светильник с тематической надписью.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы наполнили снимками, сделанными в минувшее воскресенье на Соборной площади, где проходил авиафестиваль, посвященный 15-летию клуба «Чайка».

Предлагаем несколько наиболее показательных фрагментов этого события.

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Комментарии к статье «Взмывая в небеса»

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы наполнили снимками, сделанными в минувшее воскресенье на Соборной площади, где проходил авиафестиваль, посвященный 15-летию клуба «Чайка».

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