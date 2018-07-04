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Фотофакт

Неприглядный сухостой

Неприглядный сухостой

Антон Скворцов
4 июля 2018 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Огромный засохший тополь в мкр-не ЦНИЛ виден издалека. Рядом с ним проходят линии электропередач и проезжая часть улицы Батюка.
  • Такой же мертвый исполин возвышается рядом с домом №7 в переулке Виноградном. Поблизости – магазин и детская площадка.
  • Еще один засохсший тополь находится на улице Батюка, через дорогу от АЗС «Авиас».
  • На бульваре Пушкина сразу бросаются в глаза три сухих ели, стоящие в ряд...
  • …а на улице Шевченко – засохшие от старости акации, которых здесь довольно много.

В последнее время представители городского руководства неоднократно заявляли о существенном росте темпов сноса аварийных и сухостойных деревьев.

Так, на одном из недавних аппаратных совещаний городской голова Вадим Лях привел цифры, согласно которым за 5 месяцев 2018 года было снесено порядка 700 деревьев, в то время как за весь прошлый год убрали лишь 300. Такая тенденция не может не радовать, а мы в сегодняшнем выпуске «Фотофакта» подсказываем, куда еще следует направить усилия коммунальников.

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Комментарии к статье «Неприглядный сухостой»

В последнее время представители городского руководства неоднократно заявляли о существенном росте темпов сноса аварийных и сухостойных деревьев.

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