Неприглядный сухостой

Так, на одном из недавних аппаратных совещаний городской голова Вадим Лях привел цифры, согласно которым за 5 месяцев 2018 года было снесено порядка 700 деревьев, в то время как за весь прошлый год убрали лишь 300. Такая тенденция не может не радовать, а мы в сегодняшнем выпуске «Фотофакта» подсказываем, куда еще следует направить усилия коммунальников.