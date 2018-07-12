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Фотофакт

Под мирным небом

Под мирным небом

Павел Коротенко
11 июля 2018 Просмотров: 152 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Из-за большого количества участников возложение цветов к памятному камню продолжалось почти полчаса.
  • Портреты и биографии погибших под Славянском украинских солдат организаторы разместили на отдельных стендах.
  • Названия добробатов и номера воинских частей можно было прочитать на указателях, расставленных вдоль дороги.
  • Интерес аудитории вызвала выставка оружия и бронетехники ВСУ.
  • Во время торжественного открытия форума над Карачуном пролетели несколько боевых вертолетов.

Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" мы наполнили кадрами, иллюстрирующими всеукраинский форум, который проходил на горе Карачун 4-5 июля.

Мероприятие было очень масштабным и состояло из множества различных локаций. Предлагаем вниманию читателей наиболее зрелищные фрагменты этого события.

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Комментарии к статье «Под мирным небом»

Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" мы наполнили кадрами, иллюстрирующими всеукраинский форум, который проходил на горе Карачун 4-5 июля.

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