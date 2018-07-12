Под мирным небом

|11 июля 2018
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Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" мы наполнили кадрами, иллюстрирующими всеукраинский форум, который проходил на горе Карачун 4-5 июля.
Мероприятие было очень масштабным и состояло из множества различных локаций. Предлагаем вниманию читателей наиболее зрелищные фрагменты этого события.
12 июля 2018
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
• Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»
5 июля 2018
• В Славянске отремонтируют дорог еще на миллион
• В Славянске обещают открыть областную детскую клинику
• Жители улицы Шевченко пожаловались на частые отключения электричества
• Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»
• Организатору незаконного референдума в Лимане дали 5 лет, но не посадили
• Из Торца выловили труп мужчины, зверски убитого в 2014 году
• Полиция просит помочь найти разбойников
• Не разминулись «Волга» с маршруткой: пострадали 9 человек
• Почему водитель автобуса выгнал из салона подростка-сироту, и что из этого вышло
• Молодежь получит поддержку горсовета
— 4 июля 2018 —
В последнее время представители городского руководства неоднократно заявляли о существенном росте темпов сноса аварийных и сухостойных деревьев.
— 27 июня 2018 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы наполнили снимками, сделанными в минувшее воскресенье на Соборной площади, где проходил авиафестиваль, посвященный 15-летию клуба «Чайка».
— 21 июня 2018 —
С точки зрения пешехода люки технологических колодцев должны отвечать двум критериям: защищать людей от падения и не портить городской ландшафт.
— 14 июня 2018 —
С наступлением лета и началом бурного роста зеленых насаждений в городе снова появились труднопроходимые участки тротуаров.
Приветствую, гость! Вход
12 июля 2018
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
• Славянску нужны идеи для «Книжной толоки»
11 июля 2018
• Франция сыграет в финале чемпионата мира
• Буффон продолжит карьеру в «ПСЖ», Роналду – в «Ювентусе»
• Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»
• Славянские фермеры начали уборку раньше срока
• Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года
• Дмитрий Несвятипаска завоевал серебряную награду на Кубке Украины по вольной борьбе
• Три «золота», «серебро» и три рекорда
• Опорная школа Славянска не откроется в сентябре
• Вместо «Отиса» - «Донецклифт»
• На приведение в порядок Привокзальной площади отпущена неделя
• Субсидия на лето назначена 7 тысячам славянских семей
• Спор между «Грацией» и «Триадой» придется решать через суд
• Определились проекты-победители «Бюджета участия Славянска»
5 июля 2018
• В Славянске отремонтируют дорог еще на миллион
• В Славянске обещают открыть областную детскую клинику
• Жители улицы Шевченко пожаловались на частые отключения электричества
• Городская диспетчерская служба теперь находится в «Славгорводоканале»
• Организатору незаконного референдума в Лимане дали 5 лет, но не посадили
• Из Торца выловили труп мужчины, зверски убитого в 2014 году
• Полиция просит помочь найти разбойников
• Не разминулись «Волга» с маршруткой: пострадали 9 человек
• Почему водитель автобуса выгнал из салона подростка-сироту, и что из этого вышло
• Молодежь получит поддержку горсовета
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Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" мы наполнили кадрами, иллюстрирующими всеукраинский форум, который проходил на горе Карачун 4-5 июля.