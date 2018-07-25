Дорожное покрытие

|25 июля 2018
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Состояние внутригородских дорог долгие годы остается одной из самых критикуемых сфер деятельности местной власти.
Начиная с прошлого года, в этом направлении наметился прогресс, продолжение которого можно наблюдать и сейчас. Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы наполнили снимками нескольких ремонтируемых объектов.
25 июля 2018
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
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• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
• Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?
• Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики
• В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования
• День керамика: по старому стилю и по официальной версии
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• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
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• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
— 18 июля 2018 —
Очень часто рубрика "Фотофакт" носит критическое звучание, хотя задумывалась она как беспристрастная иллюстрированная хроника, отражающая разные явления городской жизни.
— 11 июля 2018 —
Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" мы наполнили кадрами, иллюстрирующими всеукраинский форум, который проходил на горе Карачун 4-5 июля.
— 4 июля 2018 —
В последнее время представители городского руководства неоднократно заявляли о существенном росте темпов сноса аварийных и сухостойных деревьев.
— 27 июня 2018 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы наполнили снимками, сделанными в минувшее воскресенье на Соборной площади, где проходил авиафестиваль, посвященный 15-летию клуба «Чайка».
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25 июля 2018
• Почему задерживают выплату пенсий
• Мусорных баков стало меньше, а ТБО - больше
• Субсидии по новым тарифам пересчитают автоматически
• Для оценивания жилья введут коэффициенты
• Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии
• На базе школы-интерната №1 появится инклюзивно-ресурсный центр
• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
20 июля 2018
• Патрульный полицейский «погорел» на взятке
• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
• Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?
• Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики
• В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования
• День керамика: по старому стилю и по официальной версии
19 июля 2018
• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
• Открылось онлайн-казино и новый игровой клуб в Украине
18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
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Состояние внутригородских дорог долгие годы остается одной из самых критикуемых сфер деятельности местной власти.