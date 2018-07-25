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Фотофакт

Дорожное покрытие

Дорожное покрытие
25 июля 2018 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • К радости жителей Славкурорта ремонт дорожного покрытия начался и в их микрорайоне.
  • Идет подготовка к капитальному ремонту ул. Одесской, где уже уложен бордюрный камень.
  • Сейчас подрядная организация ремонтирует дороги в мкр-не Артема. На фото ул. Вольная.
  • Параллельно с укладкой основного полотна строители обустраивают въезды во дворы многоэтажек.
  • Самый масштабный проект – капремонт дороги «от вокзала до вокзала», который курирует областная госадминистрация.

Состояние внутригородских дорог долгие годы остается одной из самых критикуемых сфер деятельности местной власти.

Начиная с прошлого года, в этом направлении наметился прогресс, продолжение которого можно наблюдать и сейчас. Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы наполнили снимками нескольких ремонтируемых объектов.

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Комментарии к статье «Дорожное покрытие»

Состояние внутригородских дорог долгие годы остается одной из самых критикуемых сфер деятельности местной власти.

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«Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы

Есть ли жизнь после развода

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18 июля 2018

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