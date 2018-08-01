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Фотофакт

Книжная толока: как это было

Книжная толока: как это было

Павел Коротенко
1 августа 2018 Просмотров: 8 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В первый день у гостей фестиваля наибольший интерес вызывала, расположенная на столах печатная продукция украинских издательств.
  • Немалый интерес публики вызвали и многочисленные мастер-классы. На фото – урок «хусткування», то есть повязывания женского платка.
  • Среди театральных постановок больше всего зрителей собрал спектакль «На межі», подготовленный театральной студией имени Антонио Гауди.
  • Культурным шоком для славянцев стало появление возле ДКоС деревянного пандуса.
  • В подготовке и проведении фестиваля приняла участие большая команда волонтеров, сформированная за несколько дней до старта события.

Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен культурном событию, состоявшемуся в прошедшие выходные на базе Дома культуры и окружающей среды.

Поскольку посетить «Славянскую книжную толоку» смогли не все горожане, мы предлагаем нашим читателям компенсировать это просмотром фотографий, иллюстрирующих фестивальный процесс.

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Комментарии к статье «Книжная толока: как это было»

Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен культурном событию, состоявшемуся в прошедшие выходные на базе Дома культуры и окружающей среды.

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