Следы раскопок

|8 августа 2018
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В числе повреждений тротуарного покрытия есть одна типичная разновидность – следы подключений к коммунальным сетям.
Пересекающие тротуары полосы снятого асфальта можно наблюдать по всей территории города, что иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
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Приветствую, гость! Вход
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
• На Шелковичной обозначили переход
• Водоснабжение приходит в норму
• На центральной площади появились места для курения
• Участникам АТО снова предлагают селиться в поселке Семеновка
• В Славянском районе закончена уборочная кампания
• Через два месяца славянцы смогут пользоваться платформой iGov
• После отказа пообщаться на совещании активисты заняли кабинет мэра
7 августа 2018
• Успешный старт сборной Украины
• Дубль Агуэро, рекорд «ПСЖ», герой Селезнев
• «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля
• Киевский «автобус», гол Вербича, «Александрия» на вершине
2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
• Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области
• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
• На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок
• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Киевский рынок недвижимости: ситуация сегодня и прогнозы на будущее
• Что мешает развитию молодежных центров в Украине
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В числе повреждений тротуарного покрытия есть одна типичная разновидность – следы подключений к коммунальным сетям.