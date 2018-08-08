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Фотофакт

Следы раскопок

Следы раскопок
8 августа 2018 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Зачастую следы прокладки или ремонта коммуникации оставляют коммунальные предприятия. На фото - тротуар возле баклаборатории.
  • Явление изобилует и в частном секторе, правда из-за отсутствия здесь асфальта оно не так бросается в глаза.На фото - ул. Красногорская.
  • След траншеи поперек тротуара виден в районе дома №81 на ул. Банковской.
  • Бульвар Пушкина в разные годы был перерыт в нескольких местах. Однако восстановить асфальт здесь никто так и не удосужился.
  • На некоторых участках тротуаров последствия локальных врезок даже пересекаются. Пример можно наблюдать на ул. Шевченко.

В числе повреждений тротуарного покрытия есть одна типичная разновидность – следы подключений к коммунальным сетям.

Пересекающие тротуары полосы снятого асфальта можно наблюдать по всей территории города, что иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Следы раскопок»

В числе повреждений тротуарного покрытия есть одна типичная разновидность – следы подключений к коммунальным сетям.

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