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Фотофакт

Праздник в фотографиях

Праздник в фотографиях
29 августа 2018 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В рамках празднования в Шелковичном прошли соревнования по парковому волейболу и мини-футболу.
  • В честь Дня независимости Украины велоклуб «Тор» организовал патриотический заезд.
  • Локация роботехники приносила детворе двойное удовольствие - и роботом поуправляли, и фишку для призов заработали.
  • Фестиваль «ДНК» каждому давал возможность почувствовать себя настоящим художником. Ну где еще можно порисовать на холсте под руководством опытного мастера?!
  • Частью вечерней программы на Соборной площади стало лазерное шоу.

Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы напомнили славянцам эпизоды городского праздника в честь 27-й годовщины украинской независимости.

Нынешнее празднование получилось, пожалуй, самым ярким за последние годы.

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Комментарии к статье «Праздник в фотографиях»

Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы напомнили славянцам эпизоды городского праздника в честь 27-й годовщины украинской независимости.

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Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА

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Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»

Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой

На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки

Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей

Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка

Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua

Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд

Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа

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Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди

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