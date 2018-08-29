Праздник в фотографиях

|29 августа 2018
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Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы напомнили славянцам эпизоды городского праздника в честь 27-й годовщины украинской независимости.
Нынешнее празднование получилось, пожалуй, самым ярким за последние годы.
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
• Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»
• Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно
• Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие
28 августа 2018
• Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги
• Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
— 21 августа 2018 —
Август – не только последний месяц лета, но и сезон цветения амброзии.
— 15 августа 2018 —
Пластмассовые «лежачие полицейские» впервые появились на дорогах Славянска примерно шесть лет назад.
— 8 августа 2018 —
В числе повреждений тротуарного покрытия есть одна типичная разновидность – следы подключений к коммунальным сетям.
— 1 августа 2018 —
Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен культурном событию, состоявшемуся в прошедшие выходные на базе Дома культуры и окружающей среды.
Приветствую, гость! Вход
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
• Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»
• Ремонты в больницах Славянска идут, но медленно-медленно
• Из санаториев Славкурорта выезжают военнослужащие
28 августа 2018
• Оперативный выкуп автомобиля: преимущества и особенности услуги
• Грузоперевозки Китай-Украина — важная часть международных связей
23 августа 2018
• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
• Главный корпус больницы на Семеновке отстроят заново
• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
• Грузовик с дровами столкнулся с иномаркой
• На ул. Ярослава Мудрого тушили балкон пятиэтажки
• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
• Славянские спасатели достали теленка из канализационного люка
• Преимущества справочной службы Житомира 1552.com.ua
• Дело о тройном убийстве передали в Славянский горрайонный суд
• Четырехлетний мальчик погиб, упав с 7 этажа
• Жителю Славянского района поездом отрезало ногу
• На улице Шевченко поставят часы
• Вольная дождалась новых светофоров. Еще три перекрестка - на очереди
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Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы напомнили славянцам эпизоды городского праздника в честь 27-й годовщины украинской независимости.