Собственное имя города

|5 сентября 2018
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Готовя рубрику "Фотофакт" в канун 373 Дня рождения Славянска, мы обратили внимание на то, как часто встречается название города в урбанистическом ландшафте.
Изучение темы показало, что, если не учитывать таблички на коммунальных объектах и надписи на троллейбусах, слово "Славянск" в городской инфраструктуре не очень-то и распространено.
5 сентября 2018
• У сборной Украины по футболу появилась новая форма
• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
• Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open
• Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности
• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
• Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова
• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
• На теплосчетчики у горсовета денег нет
• Будут ли на День города продавать спиртное
• Каждый год будут ремонтировать по памятнику
• Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»
• Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6
• Когда и сколько будут отдыхать славянские школьники
• Афиша праздничных мероприятий
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• Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!
30 августа 2018
• На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк
• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
• Дом Александрова начали красить
• Кому помешала «Aroma kava» на Артема
• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
• ЦПАУ готов, но пока не работает
• Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования
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— 21 августа 2018 —
Август – не только последний месяц лета, но и сезон цветения амброзии.
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— 8 августа 2018 —
В числе повреждений тротуарного покрытия есть одна типичная разновидность – следы подключений к коммунальным сетям.
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5 сентября 2018
• У сборной Украины по футболу появилась новая форма
• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
• Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open
• Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности
• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
• Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова
• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
• На теплосчетчики у горсовета денег нет
• Будут ли на День города продавать спиртное
• Каждый год будут ремонтировать по памятнику
• Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»
• Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6
• Когда и сколько будут отдыхать славянские школьники
• Афиша праздничных мероприятий
3 сентября 2018
• Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!
30 августа 2018
• На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк
• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
• Дом Александрова начали красить
• Кому помешала «Aroma kava» на Артема
• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
• ЦПАУ готов, но пока не работает
• Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования
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Комментарии к статье «Собственное имя города»
Готовя рубрику "Фотофакт" в канун 373 Дня рождения Славянска, мы обратили внимание на то, как часто встречается название города в урбанистическом ландшафте.