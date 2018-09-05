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Фотофакт

Собственное имя города

Собственное имя города
5 сентября 2018 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Самая известная конструкция в виде названия города расположена на въезде со стороны Семеновки.
  • Весьма часто в поле зрения славянцев и гостей города попадает название станции на железнодорожном вокзале. На автовокзале, кстати, такой надписи нет.
  • Название «Славянск» носит одна из гостиниц города.
  • На центральной площади Славянска его название можно увидеть в двух местах: на баннере горисполкома…
  • … и на появившейся после войны фотозоне с тематическим знаком. К сожалению, сейчас арт-объект уже далек от первозданного вида.

Готовя рубрику "Фотофакт" в канун 373 Дня рождения Славянска, мы обратили внимание на то, как часто встречается название города в урбанистическом ландшафте.

Изучение темы показало, что, если не учитывать таблички на коммунальных объектах и надписи на троллейбусах, слово "Славянск" в городской инфраструктуре не очень-то и распространено.

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Комментарии к статье «Собственное имя города»

Готовя рубрику "Фотофакт" в канун 373 Дня рождения Славянска, мы обратили внимание на то, как часто встречается название города в урбанистическом ландшафте.

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Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

На теплосчетчики у горсовета денег нет

Будут ли на День города продавать спиртное

Каждый год будут ремонтировать по памятнику

Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»

Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6

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Собственное имя города

Афиша праздничных мероприятий

3 сентября 2018

Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!

30 августа 2018

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Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная

На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка

Дом Александрова начали красить

Кому помешала «Aroma kava» на Артема

Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники

Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет

Машина сбила ребенка

Грузовик врезался в автобус

В центре Славянска очередная авария с участием автобуса

В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО

ЦПАУ готов, но пока не работает

Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования

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