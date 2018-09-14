Праздничный город

|14 сентября 2018
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Свой 373 День рождения Славянск отметил серией ярких событий.
По приблизительным подсчетам, мероприятия проходили на более чем полусотне локаций. Описать каждое из них не хватило бы всего выпуска газеты, поэтому часть ярких фрагментов празднования мы упомянули в формате еженедельной рубрики «Фотофакт».
14 сентября 2018
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
• Максимальный результат на старте
• В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа
• «Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит
• ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»
• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
10 сентября 2018
• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
• Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения
• За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников
• Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами
• Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем
• За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно
• Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения
• Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка
• Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней
• На Учительской прорвало магистральный водовод
• В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы
— 5 сентября 2018 —
Готовя рубрику "Фотофакт" в канун 373 Дня рождения Славянска, мы обратили внимание на то, как часто встречается название города в урбанистическом ландшафте.
— 29 августа 2018 —
Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы напомнили славянцам эпизоды городского праздника в честь 27-й годовщины украинской независимости.
— 21 августа 2018 —
Август – не только последний месяц лета, но и сезон цветения амброзии.
— 15 августа 2018 —
Пластмассовые «лежачие полицейские» впервые появились на дорогах Славянска примерно шесть лет назад.
Приветствую, гость! Вход
14 сентября 2018
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
• Максимальный результат на старте
• В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа
• «Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит
• ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»
• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
10 сентября 2018
• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
• Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения
• За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников
• Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами
• Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем
• За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно
• Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения
• Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка
• Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней
• На Учительской прорвало магистральный водовод
• В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы
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Комментарии к статье «Праздничный город»
Свой 373 День рождения Славянск отметил серией ярких событий.