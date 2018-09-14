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Фотофакт

Праздничный город

Праздничный город
14 сентября 2018 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Много зрителей собрали показательные выступления спортивных клубов в сквере «Мечта».
  • Перед библиотекой имени М. Петренко в День города работала платформа «БібліоCity».
  • Ретро-автомобиль "Ауди" 1936 года выпуска стал одной из самых популярных фотолокаций.
  • Документальный фильм "Легенды Славянска" нашел отклик в сердцах жителей города.
  • Одним из самых ожидаемых событий вечерней программы стало выступление группы «Скрябин». Вместо покойного Кузьмы в качестве вокалистов выступали его бэк-вокалистка Ольга Лизгунова и суперфиналист проекта «Голос країни» Евгений Толочный.

Свой 373 День рождения Славянск отметил серией ярких событий. 

По приблизительным подсчетам, мероприятия проходили на более чем полусотне локаций. Описать каждое из них не хватило бы всего выпуска газеты, поэтому часть ярких фрагментов празднования мы упомянули в формате еженедельной рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Праздничный город»

Свой 373 День рождения Славянск отметил серией ярких событий. 

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13 сентября 2018

С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья

В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону

В субсидии на лето отказали каждому второму получателю

На Ярмарочной идет капитальный ремонт

В Славянске сформировалась первая армянская община

Полный список переименованных улиц

На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман

Не питьём, так катаньем

К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста

В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда

Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы

12 сентября 2018

Максимальный результат на старте

В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»

Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open

10 сентября 2018

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

7 сентября 2018

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка

Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней

На Учительской прорвало магистральный водовод

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